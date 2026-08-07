Pogodi u sridu i osvoji Oranž digitalnu pretplatu!

Dok se cijela Hrvatska priprema za 311. Sinjsku alku, i mi donosimo priliku da okušaš svoju preciznost. Od 7. do 9. kolovoza Sinj ponovno postaje središte jedne od najpoznatijih hrvatskih tradicija, a sada dio tog uzbuđenja možeš doživjeti i u našoj interaktivnoj igri. Sinjska alka održava se od 7. do 9. kolovoza, uz Baru u petak, Čoju u subotu te završno alkarsko natjecanje u nedjelju, 9. kolovoza u 16.30 sati.

U igri preuzimaš ulogu alkara i tvoj je zadatak jednostavan – pogodi u sridu i osvoji tri punta. Što si precizniji, to si bliže osvajanju nagrade.

Zaigraj, okušaj svoju vještinu i možda upravo ti osvojiš Oranž godišnju ili mjesečnu digitalnu pretplatu, uz koju dobivaš neograničen pristup Premium sadržaju 24sata, ekskluzivnim magazinima, igrama i drugim pogodnostima.

Ne čekaj – zajaši, naciljaj i pogodi u sridu!

Zaigraj na linku.

Kako igrati?

U igri "ALKARSKI IZAZOV" trebaš poravnati koplje i osvojiti 3 punta za nagradu! Imaš pravo na tri gađanja, poravnaj koplje prema sredini i naciljaj metu kako bi uspio pogoditi. Nema veze ako promašiš, igru možeš ponovno pokrenuti i zaigrati ispočetka. Što si uporniji, to si bliže iznenađenju!

Kad konačno osvojiš 3 punta osvajaš super nagradu, besplatnu pretplatu na 24 Oranž.

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