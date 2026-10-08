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KAKVA SREĆA

Pogodila nulu i osvojila 80.000 eura. Žena iz Samobora dobitak će podijeliti sa sedmero djece

Piše 24sata,
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Pogodila nulu i osvojila 80.000 eura. Žena iz Samobora dobitak će podijeliti sa sedmero djece
Foto: Hrvatska lutrija
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Sretnu vijest prvo je podijelila sa sinom, jednim od svoje sedmero djece s kojima će podijeliti osvojeni iznos. Nekoliko puta provjeravala je listić jer nije mogla vjerovati da je osvojila 80.000 eura

Dok je na teletekstu pregledavala rezultate izvlačenja igre Sve ili Ništa, održanog 25. rujna, dobitnica iz Samobora shvatila je da među izvučenim brojevima nema nijednog s njezina listića. Provjerila ga je još nekoliko puta jer nije mogla vjerovati da je osvojila jackpot u iznosu od 80.000 eura.

Sretnu vijest prvo je podijelila sa sinom, jednim od svoje sedmero djece s kojima će podijeliti osvojeni iznos.

Sve ili Ništa igra tek povremeno, a za ovo je izvlačenje odigrala samo jednu kombinaciju za 1,30 eura. Brojeve bira prema datumima rođenja djece i drugih članova obitelji, no 25. rujna među izvučenim brojevima nije bio niti jedan od onih koje je odabrala. I baš joj je to donijelo jackpot.

Posebnost igre Sve ili Ništa jest u tome što se najveći dobitak može osvojiti na dva potpuno suprotna načina, pogotkom svih 11 brojeva ili, kao u slučaju dobitnice iz Samobora, bez ijednog pogođenog broja.

Veliki dobitak nije promijenio njezin pogled na ono što je u životu važno pa kaže da sreću opisuje kroz tri jednostavne stvari: „dobrotu, ljubav i zdravlje“. Drugim igračima poručuje da se nikada ne prestanu nadati.

Izvlačenje igre Sve ili Ništa održava se svaki dan u 19 sati, a jackpot iznosi 80.000,00 eura. Večeras je novo izvlačenje igre Loto 6 u kojem jackpot iznosi 230.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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