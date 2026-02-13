Obavijesti

EVO GDJE IDE DOBITAK

Pogodio nulu i dobio 80.000 €

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

Igrač je odigrao tri kombinacije, nije pogodio nijedan broj te je za uplaćenih 3,90 eura dobio 80.000 eura.

U 44. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 3, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21 koji su igraču donijeli dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplatio je online, a sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u nedjelju 14.2.2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

