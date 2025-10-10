Obavijesti

Pogodio šest brojeva na lutriji i dobio 'samo' 7000 €. Evo i gdje

Piše 24sata, Danijela Mikola,
Foto: Hrvatska lutrija

Večeras je novo izvlačenje Eurojackpota gdje Jackpot iznosi 46.000.000,00 eura, a dobitak 5+1 iznosi 1.000.000,00 eura

U jučerašnjem izvlačenju Lota 6 ponovno je osvojen dobitak 5+1 u iznosu od 7.000,00 eura.

Nakon što je prošle nedjelje isti dobitak osvojen u istočnom dijelu Novog Zagreba (Karla Metikoša 4), ovoga puta dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije (Vice Vukova 6) u zapadnom dijelu Novog Zagreba. Sljedeće izvlačenje Lota 6 je već ove nedjelje, a za jednu kombinaciju od 0,25 eura možete osvojiti Jackpot u iznosu od 150.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

