Pogodio šest brojeva na lutriji i dobio 'samo' 7000 €. Evo i gdje
U jučerašnjem izvlačenju Lota 6 ponovno je osvojen dobitak 5+1 u iznosu od 7.000,00 eura.
Nakon što je prošle nedjelje isti dobitak osvojen u istočnom dijelu Novog Zagreba (Karla Metikoša 4), ovoga puta dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije (Vice Vukova 6) u zapadnom dijelu Novog Zagreba. Sljedeće izvlačenje Lota 6 je već ove nedjelje, a za jednu kombinaciju od 0,25 eura možete osvojiti Jackpot u iznosu od 150.000,00 eura.
