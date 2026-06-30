Pogodio SVE na Sve ili ništa i osvojio 80.000 eura, evo gdje ide vrijedan dobitak

U 181. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 koji su igraču iz Đakova donijeli dobitak SVE (11) u iznosu od 80.000 eura. Igrač je odigrao tri kombinacije, pogodio je sve izvučene brojeve te je za uplaćenih 3,90 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, STARČEVIĆEVA 4 B, ĐAKOVO, navode iz Lutrije.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u srijedu 01.07.2026.