ČEKA GA NOVA DEPORTACIJA

Pogrešno deportiran migrant Abrego opet u zatvoru u SAD-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Elizabeth Frantz

Američke imigracijske snage ponovno su ga uhitile kada se javio na razgovor u imigracijsku službu u ponedjeljak ujutro, rekli su njegov odvjetnik Simon Sandoval-Moshenberg novinarima i njegove pristaše ispred ureda ICE-a u središtu Baltimorea

Kilmar Abrego, migrant koji je zbog pogrešne deportacije u Salvador postao simbolom agresivne imigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, ponovno je u ponedjeljak pritvoren u Baltimoreu, rekao je njegov odvjetnik, i mogao bi biti ponovno deportiran, ovaj put u Ugandu.

Abrego (30) je u petak pušten iz pritvora u Tennesseeu i vratio se kući u Maryland.

U zatvoru je proveo više od pet mjeseci, uključujući vrijeme provedeno u mega-zatvoru u rodnom Salvadoru poznatom po teškim životnim uvjetima.

No američke imigracijske snage ponovno su ga uhitile kada se javio na razgovor u imigracijsku službu u ponedjeljak ujutro, rekli su njegov odvjetnik Simon Sandoval-Moshenberg novinarima i njegove pristaše ispred ureda ICE-a u središtu Baltimorea.

Njegova supruga i brat, koji su ga dopratili, napustili su ured ICE-a bez njega, po Reutersovoj video snimci.

Američki dužnosnici ponudili su deportirati ga u Kostariku prizna li krivnju za transportiranje ilegalnih migranata u SAD, rekli su njegovi odvjetnici.

Ako ne prizna krivnju, mogao bi biti deportiran u Ugandu koja je mnogo opasnija, naveli su njegovi odvjetnici u sudskim dokumentima podnesenim u subotu.

Abrego je rekao da se ne osjeća krivim, ali njegovi odvjetnici rekli su da pregovaraju o nagodbi s vlastima ne bi li izbjegli deportaciju u Ugandu.

