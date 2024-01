Pogrešno smo razumjeli. Premijeru ne treba šef DORH-a, treba mu dobar glasnogovornik

Premijer Andrej Plenković tek je kratko komentirao lijepu fertutmu koju ju podigla kandidatura notornog suca Ivana Turudića za šefa DORH-a umjesto onemoćale Zlate Hrvoj Šipek. Iz onoga što je rekao jasno proizlazi da on smatra kako je prioritet novog državnog odvjetnika da mora istupati u javnosti i pedantno objašnjavati što DORH i Uskok rade. Jer šefu HDZ-a je dosta da on to mora raditi. Premijerov citat: “To što ste se u hrvatskom javnom prostoru navikli mene i ministre na pitanja o radu DORH-a je loše. To je neovisno tijelo koje nema veze s izvršnom vlašću”. Ne mislimo da premijer nema pravo na takav stav, ali je važan detalj da se njega uglavnom prvog pita kad DORH hapsi HDZ-ovce. To je logično. I očekivano. Od šefa stranke, prirodno, javnost očekuje neki odgovor, komentar, vic o Žalac, Horvatu, Tulušiću, Rimac, Banožiću, Dekaniću, Barišiću, Tomaševiću, Vargi, Aladroviću, Stričku, Kuščeviću, Zulimu Virulici, Žgeli, Puljašiću, Luciću i Barbariću.