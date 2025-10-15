Pogubljen "Đakon Smrti": Prije injekcije rekao samo dvije riječi

Samuel Lee Smithers, 72-godišnji ubojica poznat pod nadimkom "Đakon Smrti", pogubljen je u utorak navečer zbog brutalnih ubojstava dviju žena čija su tijela pronađena u zabačenom jezeru 1996. godine. Njegova egzekucija smrtonosnom injekcijom označila je 14. izvršenje smrtne kazne na Floridi u 2025. godini, čime je ta savezna država postavila novi, mračni rekord i potvrdila svoj status države s najviše pogubljenja u SAD-u ove godine.

Smithers je proglašen mrtvim u 18:15 sati u Državnom zatvoru Floride, nedaleko od grada Starke. Osuđen je 1999. godine na dvije smrtne kazne za prvostupanjska ubojstva Christy Cowan i Denise Roach. Njegova egzekucija dogodila se istog dana kada je i Missouri pogubio Lancea Shockleyja, osuđenog za ubojstvo policajca.

Foto: New York Post

Posljednji trenuci

Prema izvješćima svjedoka, zavjesa u komori za pogubljenje podignuta je točno u 18:00 sati, otkrivajući Smithersa već vezanog za stol s intravenoznom iglom u ruci. Na pitanje ima li posljednje riječi, kratko je odgovorio: "Ne, gospodine."

Njegov posljednji obrok sastojao se od maslaca od kikirikija, tri pakiranja zobenih pahuljica, vode i dva sportska napitka.

Primjena smrtonosnog koktela lijekova – sedativa, paralitika i sredstva za zaustavljanje srca – započela je odmah. Smithers je isprva teško disao i imao blage konvulzije, nakon čega su svi pokreti prestali.

Nakon provjere vitalnih znakova, liječnik ga je proglasio mrtvim.

Ovo je 14. pogubljenje na Floridi u 2025. godini, čime je daleko premašen prethodni rekord od osam egzekucija iz 2014. godine. Guverner Ron DeSantis potpisao je sve smrtne naloge ove godine, a već su zakazana još dva pogubljenja.

Norman Mearle Grim Jr. trebao bi biti pogubljen 28. listopada, a Bryan Fredrick Jennings 13. studenog.

Dvostruki život i stravičan zločin

Zločin koji je Smithersu priskrbio nadimak "Đakon Smrti" otkriven je u svibnju 1996. godine.

Smithers, tada baptistički đakon opisan kao "divan suprug i otac", vodio je dvostruki život. Redovito je posjećivao motelski kvart u Tampi poznat po prostituciji, gdje je upoznao svoje žrtve, Christy Cowan i Denise Roach.

Ključni trenutak dogodio se 28. svibnja 1996., kada je vlasnica imanja od 11 hektara u Plant Cityju, na kojem je Smithers radio kao vrtlar, navratila i zatekla ga kako u garaži čisti sjekiru pokraj lokve krvi. Smithers joj je rekao da je netko vjerojatno ubio neku životinju. Vlasnica, koja ga je poznavala iz crkve, nije mu povjerovala i pozvala je policiju.

Kad su policajci stigli, krv je bila očišćena, ali su primijetili tragove vučenja koji su vodili do jednog od tri jezerca na imanju. Ondje su otkrili stravičan prizor: tijela Cowan i Roach.

Obje žene bile su brutalno pretučene, zadavljene i ostavljene u vodi. Obdukcija je otkrila da je Roach imala 16 ubodnih rana na lubanji, a obje su imale prijelome i rane nanesene oštrim predmetom, vjerojatno sjekirom ili motikom.

Istraga je brzo povezala Smithersa sa zločinima. Snimka nadzorne kamere pokazala ga je s Christy Cowan samo sat vremena prije nego što je vlasnica imanja otkrila krv. Forenzički dokazi, uključujući DNK, otiske prstiju i stopala, dodatno su ga teretili. Nakon što je pao na poligrafskom testiranju, Smithers je priznao ubojstva, tvrdeći da su im prethodile svađe.

Na suđenju je promijenio priču, tvrdeći da ga je nepoznati muškarac ucjenjivao i koristio imanje za prodaju droge te da je taj muškarac ubio žene.

Porota mu nije povjerovala i 1999. godine jednoglasno ga je proglasila krivim, preporučivši smrtnu kaznu. Zanimljivo, otac jedne od žrtava, John Cowan, zamolio je suca da poštedi Smithersov život.

Posljednji pokušaji Smithersovih odvjetnika da zaustave pogubljenje bili su usmjereni na njegovu dob. Tvrdili su da bi pogubljenje 72-godišnjaka predstavljalo okrutnu i neuobičajenu kaznu.

Vrhovni sud Floride, a kasnije i Vrhovni sud SAD-a, odbacili su te žalbe, navodeći da starije osobe nisu izuzete od smrtne kazne.

