Pogurao Kolindu na Pantovčak, a sada bi joj uzeo fotelju?

Što se politike tiče - nikad ne reci nikad. To stalno ponavljam, nedefinirano će Tomislav Karamarko na pitanje hoće li se kandidirati za predsjednika države. Prekinuo je dvogodišnju medijsku šutnju za Podcast Inkubator.

Što se 24sata tiče, izgleda da je i dalje u zavjetu šutnje. Nama nije odgovarao na pozive. No u opsežnom intervjuu govorio je o svemu, od poznanstva sa Zdravkom Mamićem, sukobima sa Stjepanom Mesićem i Josipom Manolićem, stanju u HDZ-u, o tome kako je Kolinda Grabar Kitarović postala predsjednica, o aferi Konzultantica...

- Što bismo sad trebali, reći da ne poznajemo Zdravka Mamića i da s njim nismo bili OK? Odreći ga se zato što ima nepravomoćnu presudu ili što je sad u Hercegovini? On za mene nije kriv prije pravomoćne presude. No moram priznati da te detalje oko nogometnog svijeta jako slabo znam i pratim. Ali znam da, kad je čovjek na podu - ne smije ga se cipelariti. Govorim i iz svoje perspektive - rekao je na pitanje o odnosu sa savjetnikom Dinama koji je trenutačno nedostupan hrvatskim vlastima. Iako je neodređen kad je riječ o povratku i načinu povratka u politiku, jasnije govori kad je Kolinda Grabar Kitarović u pitanju. Evo kako joj je pomogao da dođe do Pantovčaka:

- Imali smo nekoliko razgovora, u Bruxellesu u zračnoj luci i u Bratislavi. Predložio sam joj da se tog prihvati, na kraju i je. Ljudski je bilo premišljati se, jer što ako izgubi? Imali smo u tom slučaju alternativu, bila bi na parlamentarnim izborima nositeljica liste u svojoj izbornoj jedinici. Karamarko se prisjetio i kako je upoznao Josipa Manolića. Kaže da tad nije ni znao tko je on:

- Nakon vojnog roka zaposlio sam se u Arhivu Hrvatske, negdje 1988. Posao sam dobio zahvaljujući svećenstvu, riječ je o crkvenoj građi. Nakon sudjelovanja u osnivanju HDZ-a, 1991. me pozivaju da budem šef kabineta predsjednika Vlade. Bili smo klinci, imao sam 30 godina, tko je tad mogao znati tko je Manolić? I što bi mi značilo i da sam znao? Bio je predsjednik Vlade, drugi premijer - i ja sam mu bio dodijeljen, kao perspektivan kadar po stranačkom ključu. Nakon njega došao je Gregurić, bio sam šef kabineta u ratnoj Vladi. Radio sam svoj posao, on je tih i samozatajan, podsjećao me na Broja Jedan iz ‘Alana Forda’.

Nije tajna da je imao buran odnos s bivšim predsjednikom Mesićem, kojem je 2000. vodio kampanju.

- Tad smo bili u dobrim odnosima. Međutim, mi se vrlo brzo razilazimo. To više nije onaj Mesić, on ima nekoliko faza, nakon što je postao predsjednik RH postaje ‘treći Mesić’. Nakon što sam vidio da mu je platforma nastala u radionici Save Kovačevića i Boška Buhe, shvatio sam da više nemam što raditi s njim i njegovom ekipom. Ne znam je li kod njega riječ o oportunizmu, prilagođavanju situaciji, pa možda i kupnji publike... Međutim, nije pošteno - rekao je. S paktom HDZ-a i HNS-a nije najsretniji.

- Neprirodan je. Politika donosi svakakve situacije, pa se ničemu ne čudim - rekao je.