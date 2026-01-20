Pohotni vozač busa u Zagrebu stiskao se uz putnicu: 'Ja sam štel da uživaš, a ti nećeš...'

Ja sam štel da ti uživaš, a ti nećeš, rekao je 63-godišnji vozač dok je putnica, koju je prema optužnici odvezao na parking i nagovarao na seks na zadnjem sjedalu, izlazila iz autobusa. Sve se odvijalo 20. listopada 2025. oko 22.00 sata na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu. Kako je putnica ispričala u tužiteljstvu, koje je protiv vozača podiglo optužnicu za bludne radnje, tog je dana poslovno bila u Zagrebu te se vraćala kući. Došla je na Autobusni kolodvor te je vidjela autobus kako staje ispred trgovine. Ušla je u autobus jer je prepoznala vozača i sjela na sjedalo u prvom redu pored njega misleći da će stati na odlazni peron kako bi pokupio druge putnike.

No umjesto toga on se odvezao na obližnje parkiralište za autobuse. Iznenadila se jer nije znala što namjerava, a vozač je tad počeo s neumjesnim pitanjima i komentarima tražeći od nje spolni odnos. Prestrašena, javila se majci, a dok je s njom razgovarala, vozač je ustao sa svog mjesta, prišao joj te je obuhvatio jednom rukom oko struka. Nagovarao ju je da ga dira te se stiskao uz nju. Sklonila je njegovu ruku i rekla da se makne od nje te se pomaknula na sjedalo bliže prozoru. On se tada vratio na svoje mjesto mrmljajući si nešto u bradu i zapalio cigaretu.

Na parkiralištu su, prema procjeni putnice, bili nekih 40-ak minuta, a desetak minuta ju je nagovarao na spolni odnos. Potom je otišao do odlaznog perona gdje je pokupio i ostale putnike, a ona se autobusom vozila do svoje stanice gdje je brat došao po nju. Policiji je predala i poruke koje je slala svojoj majci, a u kojima joj prepričava što doživljava.

U svojoj obrani vozač je sve negirao. Kazao je da je točno da je odvezao autobus u kojemu je ona bila na parkiralište, no tvrdio je da joj nije ništa govorio niti joj se približavao. On je sjedio na mjestu vozača, a ona na prvom sjedalu te su zajedno čekali odlazak na peron. Dodao je da autobus vozi već 40 godina i da nikad nije imao sličnih iskustava.

U optužnici, koju tek treba potvrditi nadležni općinski sud, predlaže se i da se vozaču odrede mjere opreza zabrane približavanja i kontaktiranja sa žrtvom. Ako sud utvrdi da je kriv, tužiteljstvo traži da mu se izrekne uvjetna osuda.