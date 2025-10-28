DOZNAJEMO Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja

Dalibor Matanić, koji je suočen s optužbama za seksualno uznemiravanje mladih glumica, producentica, režiserki i ostalih mladih žena koje rade na filmskim i reklamnim setovima, prije desetak dana rekao je u intervjuu za Gloriju da ne zna vodi li se protiv njega kazneni postupak. Kako smo već prvi pisali, protiv Matanića su podnesene barem četiri kaznene prijave. Posljednja je bila na ljeto ove godine. Sad je stigao i službeni odgovor zagrebačke policije.

- Sva pismena o postupanjima Policijske uprave zagrebačke kroz opća posebna izvješća su dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Posljednje opće posebno izvješće dostavljeno im je 4. kolovoza 2025. godine na znanje i donošenje meritorne državno-odvjetničke odluke. Do današnjeg dana nismo zaprimili pisanu obavijest Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu o postupanjima ili nadopuni postupanja u navedenom predmetu - stoji u odgovoru na upit 24sata.

To znači da je policija zaprimila kaznenu prijavu od žrtvi i pravobraniteljice, prema našim informacijama barem četiri, da su ispitali žrtve koje su im pristupile, prikupili dokaze koliko mogu bez sudskih naloga ili državnog odvjetništva, sve to stavili u izvješće i poslali u OKDO Zagreb da oni odluče hoće li se otvarati službena istraga i najbitnije, hoće li protiv Matanića dignuti optužnicu. Zadnju takvu prijavu su zaprimili ovo ljeto i poslali državnom odvjetništvu, jer policija vjeruje da postoji barem osnovana sumnja. Iako do prošlog tjedna nisu dobili odluku Općinskog državnog kaznenog odvjetništva, poslali smo i njima upit.

Bludne radnje i trošenje droge

Dobili smo odgovor koji demantira i Matanića i sve njegove apologete.

- Možemo odgovoriti da Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu u predmetu iz Vašeg upita provodi istraživanje zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. te iz članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona - kažu.

Dakle, Dalibora Matanića istražuju zbog spolnog uznemiravanja osobe kojoj je nadređen i koja o njemu u nečemu ovisi, za što je kazna do dvije godine zatvora. U ovom slučaju, Matanića su prijavile djevojke i žene kojima je mogao bez problema zaustaviti sve poslovne prilike i tako im oduzeti kruh sa stola. Istražuju ga i zbog bludnih radnji, za što je kazna također do dvije godine zatvora.

Bludna radnja nije isto što i silovanje, riječ je o drugim seksualnim radnjama koje žrtva nije htjela, počinitelj je znao da ona to ne želi i počinitelj je morao znati da žrtva na to ne pristaje. Tu je i još jedan vrlo važan uvjet zapisan u zakonu: pristanak žrtve ili ideja da žrtva pristaje ne vrijedi i nije obrana ako je počinitelj na višem položaju nego ona, odnosno ako zloporabi svoj položaj moći nad žrtvom, ako joj može nekako zaprijetiti ili drugačije uvjetovati njihov odnos. Primjerice, ako zaposlenicu seksualno uznemirava nadređeni, i ona u strahu zbog svoje egzistencije ne zna kako reagirati, zamrzne se od straha ili šoka, nadređeni se na sudu ne može braniti time da je mislio da se ona želi upustiti u neku vrstu seksualnog odnosa. To sud ne može prihvatiti kao opravdanje.

Treća stvar zbog koje ga istražuju je omogućavanje trošenja droge, za što je kazna od šest mjeseci do pet godina. Konkretno, državno odvjetništvo Matanića istražuje i zbog toga što postoji sumnja da je nekoj od žrtava dao drogu, nagovorio ju da ju konzumira ili omogućio prostor u kojem se droga konzumirala. Policija i dalje ohrabruje žrtve da im se jave bez straha da će se saznati tko su one, jer svi uključeni moraju štititi njihove identitete, a mediji ih ne smiju ni znati ni objaviti.

Tražio javne novce

Iako je intervju u Gloriji obrisan, a glavna urednica se ispričala javnosti, razvidno je da je to bio pokušaj društvene rehabilitacije i povratka Dalibora Matanića.

- Matanić se već prijavio sa svojim novim filmom na natječaj HAVC-a i povela se velika polemika treba li se financirati njegov film iz proračuna građana. Netko je rekao 'svatko je nevin dok nije osuđen'. Ali da podsjetimo, gospodin Matanić je krivnju priznao - rekla je za N1 producentica Anita Juka.

Matanić se zaista je prijavio za razvoj scenarija za dugometražni film.

- Dalibor Matanić prijavio se na prvi ovogodišnji rok Javnog poziva za poticanje razvoja scenarija dugometražnih igranih filmova. Umjetnički savjetnici za dugometražni igrani film Hrvatskom audiovizualnom vijeću predložili su listu o raspodjeli sredstava prema spomenutom Javnom pozivu. Na toj listi nije bio projekt Dalibora Matanića. Predloženu listu, audiovizualno vijeće je na 14. sjednici, koja se održala 12. lipnja, usvojilo sa sedam glasova "za", jednim glasom "protiv" te s dva glasa "suzdržan" - kažu iz HAVC-a.

No kako je natječaj još uvijek u tijeku, nisu nam mogli reći koliko novca je tražio i za koji scenarij. Neslužbeno smo uspjeli doznati da vijeće nije polemiziralo oko Matanića, jer nije bio ni na popisu, a zajednički stav je da ne može dobiti pristup javnom novcu nakon svih optužbi. Uz to, HAVC je zbog Matanića donio i etički kodeks ponašanja na setu, kojeg će morati pročitati i potpisati svi koji rade na filmu ili seriji koja se financira iz državnog proračuna. Taj etički kodeks, kako doznajemo, bit će u svim ugovorima koji se sklope nakon 2025. godine, pa tako i ugovorima s ovog natječaja na kojeg se Matanić javio.