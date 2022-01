Desetog dana od nestanka Mateja Periša (27) iz Splita društvenim mrežama počele su kružiti snimke nastale u beogradskom klubu "Gotik" u noći kada je Splićanin nestao.

Prema pisanju Kurira, na bini pjeva Slobodan Veljković Cobi, koji je te večeri, u noći između 30. i 31. prosinca nastupao u "Gotiku" s kolegicom Elenom Kitić.

Video je snimljen mobitelom, a na njemu se vidi da je klub te večeri bio pun.

Podsjetimo, niti deseti dan od kako je u Beogradu nestao Matej, koji je tamo došao s još šestoricom prijatelja da dočekaju Novu godinu, nema informacije o tome što se dogodilo mladiću, niti gdje je on.

- Nažalost nemam nikakvu informaciju gdje je završio moj sin. Ovdje sam u Beogradu i biti ću sve dok ne dobijem informaciju. U stalnom sam kontaktu s beogradskom policijom, na raspolaganju sam da im kažem što od mene traže. Upravo sam na ulazu u crkvu idem da se pomolim za Mateja, on je za mene živ i tako će biti sve dok me ne razuvjere s dokazima. Moja je najveća želja da Mateja zagrlim i kažemo si jedan drugome da idemo dalje kroz život bez obzira što je do sada bilo – rekao je Nenad Periš, mladićev otac koji čeka da se ova neizvjesnost riješi.

