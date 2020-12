Splićanin Mavro Božičević (27), za kojim se traga u Španjolskoj, posljednji je put viđen prije 24 dana u selu Gargantilla del Lozoya sjeverno od Madrida, izvijestio je u srijedu španjolski Nacionalni centar za nestale osobe (Centro Nacional de Desaparecidos).

Mavro, koji je prije osam godina bio najbolji maturant u Hrvatskoj, u Gargantilli je viđen 1. prosinca ujutro oko 9.30 sati. - Imao je na sebi traperice i crvenu jaknu - navedeno je u obavijesti na internetskoj stranici centra. Nešto ranije taj dan primijećen je u obližnjem većem mjestu Buitrago del Lozoya. Zasad je nepoznato zašto je otišao ondje iz Madrida gdje živi.

- Istraga je u tijeku pa vam ne možemo dati nikakve informacije - rekla je u srijedu glasnogovornica španjolske policije.

Gargantilla ima 350 stanovnika te se nalazi u podnožju brda Sierra Guadarrama, oko 80 kilometara sjeverno od Madrida. Ondje obično odlaze osobe željne mira, koje vole pješačiti u prirodi. Oko mjesta se nalaze pješačke staze, od kojih neke duge od 12 do 19 kilometara.

Mavro se u listopadu doselio iz Splita u Madrid gdje je dobio stalno zaposlenje u tehnološkoj kompaniji Ericsson España. Zaposlenici te madridske podružnice Ericssona od ožujka su radili 'online' od doma zbog koronavirusa, no uredi su bili otvoreni ako je netko htio raditi iz njih. U ponedjeljak 30. studenog Mavro se nije pojavio na radnom mjestu, a u popodnevnim satima zadnji put je bio u kontaktu s ocem. Riješio se i kompanijinog i osobnog hrvatskog mobitela.

Idući dan, u utorak, uputio se podzemnom željeznicom na autobusni kolodvor na sjeveru Madrida. U 6.50 sati je ušao u autobus, platio vozaču kartu gotovinom, pa izašao u 8.33 sati u sjevernom mjestu Buitrago del Lozoya. To je gradić s 1.900 stanovnika kojeg okružuju srednjovjekovne zidine i rijeka Lozoya, što privlači turiste.

Konobarica: Sjedio je u tišini i pio kavu

Mavro je oko 9.40 sati popio kavu u kafiću na tamošnjem autobusnom terminalu pa izašao deset minuta kasnije, rekla je konobarica Denny Suárez Batista (38).

Oko 9.50 sati je kroz Buitrago del Lozoyu prolazio autobus prema sjevernom gradu Burgosu, a nekoliko sati kasnije i autobus za Arandu de Duero. Policija je pomislila da je možda ušao u neki od njih, ali za putovanje je potrebno prethodno kupiti kartu preko interneta. Niti jedna karta nije bila kupljena na ime Mavro Božičević.

No kroz mali terminal u Buitrago del Lozoyi prolaze i mini-busevi koji razvoze stanovnike u 20-ak sela u okolici. Karte se kupuju gotovinom kod vozača.

Jedno od tih sela je Gargantilla del Lozoya, udaljena 7,5 kilometara od Buitraga.

- To je jako malo selo te kraj poznat po pješačenju - kaže Iván, zaposlenik turističkog ureda u Buitragu. -Ondje obično dolaze ljudi koji se prethodno informiraju o tamošnjim pješačkim stazama - dodaje.

Mavro je iz Madrida došao s torbicom, rekla je konobarica Denny. To je rekla i jedna osoba uključena u istragu.

Mavro je u Gargantilli viđen u 9.30 sati, izvijestio je Nacionalni ured za nestale osobe ne navodeći je li ga netko prepoznao u to vrijeme ili je to podatak s kamera iz minibusa. To vrijeme odudara malo od iskaza konobarice Denny. Ona tvrdi da ga je vidjela oko 9.40 sati u svom kafiću, deset minuta nakon što ga je otključala.

Idući dan, u srijedu, Ericsson je prijavio njegov nestanak policiji jer i poslije 48 sati nisu mogli stupiti u kontakt s njime. Mavro se od tada nalazi na popisu nestalih osoba u Španjolskoj, s datumom 30. studenog kada je obitelj posljednji put bila u kontaktu s njime dok se nalazio u madridskoj četvrti Chamartín.

Vidjeli su ga prije 24 dana

Iako bez specijalizirane opreme za duga pješačenja, Mavro ima iskustva u penjanju po brdima. Godine 2018. završio je planinarsku školu u Hrvatskom planinarskom društvu Mosor iz Splita.

- Donekle je osposobljen za snalaženje po planinama, ali poslije škole nije bio aktivan toliko - kaže Vesna iz HPD-a Mosor. - Koliko se sjećam 2019. nije sudjelovao na društvenim izletima, pa osobno mislim da nije baš išao sam u planine - dodaje. Mavro ove godine više nije bio član tog planinarskog društva.

Iznad doline Gargantille uzdiže se brdo s vrhom La Cruz visokim 1.500 metara. Za usporedbu Sljeme iznad Zagreba je visoko 1.033 metra. Tog dana kada je Mavro viđen u tom kraju nije bilo ni kiše ni snijega. Temperatura je u obližnjem Buitragu iznosila između maksimalnih 13,7 stupnjeva do minimalnih -1,5 stupnja.

S druge strane sela Gagantilla nalazi se jedno od šest jezera u širem brdskom području, nastalih postavljanjem brana na rijeci Lozoya.

- Taj kraj je također jedno od idealnih područja za osobu koja traži smještaj i želi se izgubiti na neko vrijeme - kaže Iván. Dodaje da se u selima poput Gargantille mogu pronaći osobe koje iznajmljuju smještaj bez traženja dokumenata. Mjesečni najam, prema njegovim riječima, može iznositi oko 300 eura.

- Puno je malih udaljenih sela, prilično izoliranih, gdje je vlasnik sretan ako mu se odmah na ruke plati gotovinom pa ništa ne pita. Ima ljudi i koji su spremni pomoći ako je nekome potrebno nešto - dodaje.

Mavro govori odlično engleski jezik te nešto slabije španjolski. Prošle godine je već boravio u Španjolskoj, u Madridu i obližnjem gradiću Toledu, izvijestio je preko Facebooka u listopadu. Poznanici u Splitu opisuju ga kao zatvorenu ali dragu osobu.

- Rezerviran ali drag i dobar - kaže Vesna iz planinarskog društva Mosor, koja od 1.000 članova donekle poznaje svakoga. - Ljudi ga vole - napominje.

Bio je jedan od najboljih maturanata 2012.

Mavro je 2012. godine bio jedan od najboljih maturanata u Hrvatskoj, koji je s najvišim postotkom točnosti riješio višu razinu ispita iz matematike i fizike te tako osvojio dva prva mjesta na državnoj maturi.

Nakon odlično riješenih ispita na maturi, Mavro je izjavio kako "obožava putovati i upoznavati nove zemlje i kulture, te se bavi fotografijom".

- Zato gotovo svakog vikenda odlazim na izlet u neki od gradova Dalmacije ili susjedne BiH, a ljeti posjećujem i druge europske zemlje poput Njemačke, Velike Britanije i Slovenije - rekao je tada za Slobodnu Dalmaciju.

Završio je splitski MIOC, III. gimnaziju, koja slovi za jednu od težih škola u državi. Kao student računarstva FESB-a započeo je praksu u Ericssonu Nikoli Tesli u Splitu. Ondje je radio od listopada 2017. do listopada 2020. kada je prešao u Ericsson España u Madridu gdje radi na razvoju softvera.

- Želimo da nam se Mavro vrati što prije. To nam je najveća želja. Svih nas ovdje - kaže glasnogovornica Ericssona u Madridu. - Svi nastojimo pomoći, preko društvenih mreža dijelimo obavijest o nestanku. Nadamo se njegovom skorašnjem povratku među nas - poručila je.