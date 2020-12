Splićanin Mavro Božičević, za kojim se 22 dana traga u Španjolskoj, mogao bi se nalaziti u brdima ili nekome od sela 80 kilometara udaljenih od Madrida ili pak u sjevernim gradovima Burgosu i Arandi de Duero. Istražitelji još uvijek ne znaju zašto se riješio mobitela i dobrovoljno, bez ikakvog pisma, napustio stan u dobrostojećoj madridskoj četvrti Chamartín.

Jedan od najboljih maturanata 2012. u Hrvatskoj, koji je s najvišim postotkom točnosti riješio višu razinu ispita iz matematike i fizike te tako osvojio dva prva mjesta na državnoj maturi, radio je za tehnološku kompaniju Ericsson Nikola Tesla u Splitu. Krajem listopada se preselio u Madrid gdje se zaposlio u lokalnoj podružnici Ericssona kao „softwer developer“. Kompanija mu je unajmila stan u dugoj ulici Serrano, u sjevernoj četvrti Chamartín. Živio je sam, te nikoga nije poznavao, a također niti drugi nisu poznavali njega. S kolegama je uglavnom bio u kontaktu „online“ zbog pandemije koronavirusa.

Oko mjesec dana kasnije, u petak 27. studenog, posljednji put se pojavio na radnom mjestu, kažu u policiji u Madridu. U nedjelju je izvadio bateriju i karticu iz kompanijinog službenog mobitela kako ga se ne bi moglo locirati niti uhvatiti signal. U ponedjeljak 30. studenog nije se pojavio na poslu. Iz kompanije ga nisu mogli dobiti na mobitel. U kasnim popodnevnim satima njegova obitelj u Splitu stupila je u kontakt s njime. Nakon toga se riješio i hrvatskog mobitela. Bilo je to 18 dana nakon što je napunio 27 godina.

Iduće jutro, u utorak 1. prosinca, izlazi iz stana pa se spušta u podzemnu željeznicu na stanici Concha Espina koja otvara vrata u 6 sati. U hodnicima metroa snimaju ga kamere. Ulazi u vagon te se vozi četiri stanice dalje prema obližnjoj Plazi Castilli gdje je autobusni kolodvor. U 6.50 sati penje se u zeleni autobus broj 191 kompanije ALSA. Vozaču Antoniju Gutierrezu plaća 5,10 eura za kartu do mjesta Buitrago del Lozoya, udaljenog 80 kilometara. Gradić s 1.900 stanovnika opasan je srednjovjekovnim zidinama te ga okružuje rijeka Lozoya. Nalazi se u podnožju brda Sierra Norte i Sierra Guadarrama koje zajedno čine planinski masiv Sistema Central.

- Pojma nisam imao da sam vozio Mavru u autobusu - kaže Antonio Gutierrez koji svaki dan vozi na toj ruti.

- Svi putnici nose maske i ako svojim ponašanjem ili radnjom ne ukažu na sebe, mi ih ne možemo razaznati. Kasnije mi je policija na snimci pokazala tog dečka. Ničim mi nije bio skrenuo pozornost - dodaje.

Autobus se zaustavljao u malim mjestima sve dok nije ušao na konačno odredište - mali terminal u Buitrago de Lozoyi. Mavro je izašao u 8.33 sati. Ispred njega se nalazio zatvoreni kafić „El Espolón”. Do otvaranja kafića imao je vremena prošetati zidinama i vidjeti mjesto.

Denny Suárez Batista, 38-godišnja konobarica iz mjesta, otključala je kafić u 9.30 sati. Desetak minuta kasnije ušao je Mavro.

- Bio je sam, sjeo je za prvi stol s desne strane, pa naručio kavu i čašu vode - kaže Denny koja dvije i pol godine radi u tom kafiću i restoranu. U tom trenutku je "El Espolón" bio gotovo prazan. Mavro je ispijajući kavu skinuo masku pa je Denny za šankom, nasuprot njemu, mogla dobro vidjeti lice. Mavro nije imao opremu za planinarenje, niti cipele koje bi odgovarale uvjetima pjašačenja u okolnim brdima. Nije imao niti putnu torbu, niti ruksak. Imao je tek malu torbicu.

- Sjedio je ondje u tišini, djelovao mi je kao samozatajna osoba - priča Denny. Zatim je ustao, otišao u WC, pa se vratio za stol. - Izvadio je iz džepova kovanice te mi dao 1,30 eura za 'cortado' (kava s malo mlijeka). Zadržao se ovdje otprilike desetak minuta - kaže. Izašao je van, a nakon što su se zatvorila vrata za njime, gubi mu se svaki trag. Bilo je tada oko 9.50 sati.

U 9.50 sati ondje je prolazio autobus prema sjevernom gradu Burgosu, no da bi mogao ući u njega morao je imati kartu prethodno kupljenu preko interneta.

- U ovaj autobus ne može ući nitko bez karte kupljene preko interneta jer ne prodajemo karte u autobusu niti primamo gotovinu - napominje vozač koji je u petak u popodnevnim satima stao da pokupi jednog putnika. Vozač se zaustavlja jedino ako na popisu postoje registrirani putnici koje treba pokupiti. Mavro na svoje ime nije imao kupljenu kartu.

Tog utorka prolazio je ondje još jedan autobus, također tvrtke AISA, na putu za grad Aranda de Duero. No sistem kupnje karata je isti. Nije bilo putnika registriranih pod imenom Mavro Božičević.

- Ne znamo je li ipak nekako ušao u neki od ta dva autobusa ili se pak nalazi u okolnim brdima ili selima - kaže osoba uključena u istragu.

S tog terminala voze minibusevi za okolna sela jer je Buitrago del Lozoya najveće mjesto u kraju. Policija sada čeka snimke kamera iz autobusa tog dana. Nema saznanja da se Mavro vratio u Madrid.

Policajci Civilne Garde obišli su prošli tjedan mjesta u Buitrago del Lozoyi gdje su se u prošlosti događale nesreće ili suicidi, no u brdu, šumi i uz strmu obalu rijeke nisu pronašli baš nikakav trag. Masovna potraga i češljanje šume s volonterima počela bi tek kada bi se uočio neki predmet ili trag, ili kada bi policija dobila informaciju o Mavrinoj lokaciji. Na odjelu hitne intervencije lokalnog doma zdravlja nije zaprimljen. Nije odsjedao niti u četiri tamošnja hotela ili hostela.

- Ako se htio izgubiti namjerno i svjesno, te otići negdje, moglo bi ga biti teško pronaći - kaže osoba upućena u istragu. Prije nestanka na Mavrinoj bankovnoj kartici nisu zabilježeni upečatljivi transferi novca, a nepoznato je ima li kod sebe veći iznos gotovine.

U Buitrago del Lozoyi temperature se zadnjih dana kreću od 0 do 10 stupnjeva, no u višim brdskim predjelima padaju do -5.

- Bez kaputa ili deblje jakne teško se može kretati bilo gdje u ovim krajevima - kaže lokalni zaposlenik turističke zajednice. U mjestu nema niti jedne trgovine s odjećom, a također niti u 20-ak okolnih sela. Stanovici kupuju odjeću preko interneta ili odlaze u 50 kilometara udaljeno mjesto San Sebastian de los Reyes.

U Buitrago del Lozoyi, poznatom po turizmu i pješačenju, rijetki znaju da traje potraga za Mavrom. Uglavnom samo oni koje je kontaktirala policija. - Nemam pojma. Prvi put sada čujem da traže tog dečka - kaže prodavačica u maloj trgovini s novinama. Nema niti jednog nalijepljenog plakata s njegovim licem.

Na klupici ispred srednjovjekovne kamene crkve, u srcu mjesta, jedan 15-godišnji dječak u društvu prijatelja, kaže: 'Nismo čuli za nestanak. Mi smo na Facebooku no ondje to nismo vidjeli.'

Nitko u Buitrago del Lozoyi nije vidio Mavru osim konobarice Denny.

- Baš mi je žao, mlad je... - kaže Denny brišući krpom čaše iza šanka. – Iskreno se nadam da će ga pronaći, i da će ova priča sretno završiti.

Već dvadeset dana traže Mavru

26. listopada (ponedjeljak) – „Preseljen u Madrid“, piše Mavro na Facebooku. Radi u odjelu za razvoj softvera u madridskoj podružnici Ericssona. Živi sam u stanu duge ulice Serrano, u dobrostojećoj četvrti Chamartín na sjeveru grada. Ne poznaje nikoga. Preko Facebooka je u kontaktu s očevom prijateljicom Suzanom Stefanović, glazbenicom koja od 1991. živi u Madridu.

27. studenog (petak) – Posljednji put viđen na radnom mjestu. Objava zadnjeg posta na Facebooku.

29. studenog (nedjelja) – rješava se službenog kompanijinog mobitela. Vadi bateriju i karticu kako se ne bi mogao uhvatiti signal i odrediti lokacija.

30. studenog (ponedjeljak) – nema ga na radnom mjestu. Ericsson ga ne može kontaktirati jer mu je mobitel isključen. Popodne ili u predvečer je u kontaktu s obitelji u Hrvatskoj. Nalazi se u četvrti Chamartín. Otac posljednji put zna njegovu lokaciju. Mavro se rješava i hrvatskog mobitela.

1. prosinca (utorak) – opet ga nema na radnom mjestu. Oko 6.30 sati ujutro odlazi podzemnom željeznicom do obližnjeg autobusnog kolodvora na Plazi Castilli u Chamartínu. Snimaju ga kamere u hodnicima podzemne željeznice. U 7 sati ulazi u autobus tvrtke ALSA i vozi se u 80 km udaljeno mjesto Buitrago del Lozoya. U 8.33 sati izlazi na lokalni kolodvor. Vjerojatno šeće mjestom. U 9.40 sati ulazi u kafić „El Espolón” na stanici kolodvora. Naručuje kavu i čašu vode. U 9.50 izlazi. Gubi mu se trag.

2. prosinca (srijeda) – Nakon što dva dana nije bio na radnom mjestu Ericsson zove španjolsku policiju. Upisan je u registar nestalih u Španjolskoj od 30. studenog kada je zadnji put bio u kontkatu s ocem.

4. prosinca (petak) – otac Ivan Božičević iz Splita dolazi u Madrid. Policija kreće u pregled kamera podzemne željeznice. Počinje dugi vikend Madridu, praznici do 8.prosinca.

7. prosinca (ponedjeljak) – policajac u civilu pod turističkim zidinama Buitrago del Lozoye pita službenika na blagajni je li vidio Mavru. Pokazuje fotografiju i kaže da ima Aspergerov sindrom. Policija zna da je ušao u autobus u Madridu 1. prosinca no ne zna gdje je sišao. Policija čeka od tvrtke ALSA snimku iz autobusa.

10. prosinca (četvrtak) – Suzana Stefanović objavljuje oglas na svom Facebooku u kojem traži od stanovnika Madrida da jave ako su ga vidjeli.

11. prosinac (petak) – otac boravi u policijskoj postaji u četvrti Chamartín. Policija na svojoj internetskoj stranici navodi kako je Mavro “depremiran zbog COVID-a i mjera ograničenog kretanja” te da ima Aspergerov sindrom.

12. prosinca (subota) – Stefanović traži od policije da sa svog službenog Twittera ukloni “Aspergerov sindrom”. Kaže za 24sata da nema taj sindrom. Policijska glasnogovornica odgovora da istražitelji smatraju da ga ima na temelju dotad provedene istrage. Stefanović naknadno kaže da “policija špekulira” navodom da je Mavro “deprimiran zbog COVID-a”. Opet zove policiju da i to ukloni sa službene stranice. Otac ne želi ništa reći. Ne odgovara na upite.

14. prosinca (ponedjeljak) – policija ispituje ALSA-inog vozača Antonija Gutierreza o Mavri nakon što je snimka iz autobusa pokazala da je izašao u Buitrago del Lozoyi. Vozač ne zna ništa.

15. prosinca (utorak) – nacionalna policija odlazi u Buitrago del Lozoyu i raspituje se u domu zdravlja, na hitnim intervencijama. Ondje ga nisu zaprimili.

16. prosinca (srijeda) – Civilna garda obilazi hotele i hostele u Buitrago del Lozoyi. Ulaze u kafić na kolodvoru. Konobarica im odgovara da je Mavro pio kavu 1.prosinca ujutro. Civilna garda ga ne pronalazi na mjestima opasnim po život u okolici, u brdu i uz rijeku, niti nalazi ikakav trag da je bio ondje. Zato ne pokreće masovnu potragu u brdima.

17. prosinca (četvrtak) – Policija iz madridskog Chamartína zove telefonom u lokalni Picassov muzej. Zaposlenici nisu vidjeli Mavru.

18. prosinca (petak) – Policija razmatra dvije opcije: Mavro se nalazi u okolnim brdima ili selima. Ili je ušao u autobus za sjeverni grad Burgos ili Arandu de Duero. Mogao je ući i u neki od lokalnih minibuseova i otići u neko od sela podno planina. Policija nema saznanja da je ušao u bus natrag za Madrid.

19. prosinca (subota) – Policija čeka snimke iz buseva za Burgos i Arandu de Duero. Policija za pregled snimki mora predati sudski nalog kompaniji AISA. Istražitelji traže neki trag među Mavrinim kontaktima, u kompjuteru i na društvenim mrežama.

22. prosinca (utorak) - Policija kaže da nastavlja istragu.