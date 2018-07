'Pokazali smo kako možemo i kako znamo obraniti Hrvatsku'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Republike Hrvatske Damir Krstičević u petak posjetio je Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama koje je započelo s radom 1. lipnja ove godine, javlja MORH.

U toj se prigodi ministar Krstičević susreo se s vatrogascima koji su u Divulje pristigli iz svih dijelova Hrvatske te na taj način, rekao je ministar, pokazali sinergiju cijele domovine u spremnosti za aktivnosti u gašenju požara.

- Zahvaljujem na svemu što ste činili prošle godine koja je bila složena i teška, ali i tada smo pokazali kako možemo i znamo obraniti Hrvatsku. No, za ovu godinu bolje smo se pripremili i u odnosu na prošlu godinu, kao glavnu prednost imamo upravo Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama. Ovdje svi zajedno analiziramo situaciju i možemo procesno, vrlo brzo donijeti strategiju i odluke o angažmanu snaga i sredstava te tako na najbolji mogući način pristupiti gašenju požara - kazao je ministar Krstičević.Ministar je objasnio kako upravo požari, opterećuju i veliki broj drugih europskih država navodeći primjer Grčke i dodao kako je takve i slične primjere, potrebno detaljno analizirati i ispitati kako bi se takve situacije spriječile i prevenirale na području Republike Hrvatske.- Zadaća nam je odgovorno i racionalno to izučiti i to iskustvo naučene lekcije primijeniti i kod nas kako bi nam sustav bio još bolji, spremniji i učinkovitiji. To je proces kojem moramo ozbiljno pristupiti - rekao je i zaključio:

- Neosporno je kako država ima najveću odgovornost kada je u pitanju prevencija požara, međutim odgovornost imaju svi, svi su dužni prevenirati i upozoravati, a upravo je Sustav domovinske sigurnosti okvir za udruživanje sposobnosti države kada je u pitanje zaštita sigurnosti svih građana Republike Hrvatske - istaknuo je.

Hrvatska je spremna za ovogodišnju protupožarnu sezonu, na raspolaganju su joj uz kamere i tri bespilotne letjelice i dronovi, a novoosnovano Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) u Divuljama sada donosi sve bitne odluke, među kojima i onu o podizanju zrakoplova, što će im od dojave do odlaska na požarište za petnaestak minuta skratiti put.