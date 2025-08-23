Pokopali žrtve Jazovke: 'Imamo dužnost da tragamo za istinom'

Na Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, održan je posljednji ispraćaj i ukop 814 žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice jama Jazovka kod Sošica na Žumberku.

Komemoracija je započela misom kod jame, koju je predvodio zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša. Istaknuo je da su "fašizam, nacizam i komunizam bili zločinački sustavi, plodovi bezbožnih ideologija", naglasivši kako su prva dva osuđena, dok komunizam nikada nije službeno procesuiran. Nakon mise, procesija se uputila prema novom spomen-obilježju i grobnici gdje su položeni posmrtni ostaci.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je da iza svake brojke stoji ljudski život.

- Naša Vlada preuzela je svetu dužnost tragati za istinom, osuditi zločine i dostojno pokopati svaku žrtvu - rekao je Medved. Dodao je da Hrvatska osuđuje sve totalitarizme te podsjetio da je do sada ekshumirano 2120 žrtava Drugog svjetskog rata i poraća.

Posebno se osvrnuo na žrtve.

- Među 814 ubijenih bilo je 13 žena i troje djece od 12 do 14 godina, dok je najveći broj bio u dobi od 20 do 35 godina. Analiza je pokazala da su mnogi imali razbijene lubanje, prostrijelne rane i ozljede od noževa i sjekira - rekao je Medved.Speleolog Mladen Kuka, koji je 1989. otkrio Jazovku, istaknuo je da je to njegova životna misija.

- U prvo istraživanje krenuo sam 1975., a trebalo je 14 godina da se spustim u jamu. Bila je to borba protiv šutnje i straha - rekao je Kuka. Tijekom programa zastave Hrvatske uručene su institucijama i pojedincima zaslužnima za očuvanje sjećanja. U grobnicu su simbolično položeni lijesovi prekriveni hrvatskim zastavama, a žrtvama je odana počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Spomen-obilježje izradio je akademik Kuzma Kovačić, a komemoraciju su glazbom upotpunili Klapa HRM-a Sveti Juraj i recitali Pere Eranovića.

Posljednji ispraćaj i ukop 814 žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja ekshumiranih iz masovne grobnice jama Jazovka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prema podacima Ministarstva, istraživanja su od 2016. provedena na više od 600 lokacija u Hrvatskoj, a prekopano je 80 mjesta na području 16 županija. Do sad je organizirano 25 zajedničkih ispraćaja i šest pojedinačnih primopredaja posmrtnih ostataka obiteljima i drugim državama.

Ministar Medved zaključio je da je trajna obveza države čuvati dostojanstvo svih žrtava.

- Naša je dužnost promišljati povijest, osuditi počinitelje i odati počast svim nevinim žrtvama, da se ne zaboravi i nikada ne ponovi - rekao je Medved.