Pokosio curice na zebri: 'Ležale su na cesti dok je urlao na njih'

Dvije djevojke od 16 godine prelazile su cestu u Splitskoj ulici u Zadru. Kroz nekoliko minuta završile su na putu do hitnog prijema s jakim bolovima i višestrukim prijelomima. Bio je ponedjeljak, nešto prije 16 sati, a srednjoškolke su išle u Sportski centar Višnjik odigrati odbojkašku utakmicu na turniru između srednjih škola.

Cestu su prelazile na pješačkom prijelazu. Stala im je gospođa u automobilu i pustila ih da prođu. Cure su krenule. A onda ih je pokosio starac (71) u Citroenu zadarske registracije. Dojurio je iza vozačice koja se zaustavila, ali nije stao, nego ju je zaobišao i pokosio obje curice, oborivši ih na cestu. Teško ih je ozlijedio.

- Dvije djevojke prelazile su cestu i išle su prema dvorani. Žena im je stala, ali iza nje je dojurio taj vozač u punom gasu. Zaobišao je zaustavljeni automobil i udario u curice. Obe su pale! Jedna je na trenutak izgubila svijest, a druga je jaukala od bolova.

Vozač koji ih je pokosio, vikao je na njih iz automobila da što ne gledaju kuda idu i zašto drže mobitele u ruci! Htio je i pobjeći nakon nesreće, ali ljudi mu nisu dali, prepriječili su mu put automobilima - kaže nam čovjek koji je želio ostati anoniman.

'Takvima doživotno treba uzeti vozačku'

Zadrani s kojima smo razgovarali zgroženi su ovim postupkom neodgovornog vozača. Kažu da je strašno što moramo strepiti za djecu koja se cestom kreću po pravilima, jer ima vozača koji bijesnom vožnjom ta pravila krše.

Takvim bi vozačima doživotno oduzeli vozačku dozvolu. Navodno je, prema neslužbenim izvorima, i u policiji, kamo su ga odveli, bahato vikao da nije ništa kriv on, nego one.

Prekinuli turnir

Ozlijeđene djevojke s višestrukim prijelomima kolima hitne pomoći prebačene su u zadarsku Opću bolnicu.

Turnir je odmah prekinut, a za vrijeme medicinskog zbrinjavanja mladih odbojkašica, pratili su ih ravnatelj njihove škole i trener odbojke. Jednoj je stradala ključna kost, trtica, nadlaktica i natučena joj je kralješnica, ali je nakon medicinske obrade puštena na kućnu njegu.

Obitelj nije bila u stanju razgovarati s novinarima. Druga je još u bolnici i u utorak joj je bila zakazana operacija koljena. Kako je operacija prošla, iz bolnice nismo uspjeli saznati jer se nisu javljani ni na telefonske pozive ni odgovorili na upit emailom.

Policija je obavila očevid, a vozača su uhitili i predali pritvorskom nadzorniku.

Kažu da je vozač prebrzo vozio.

- Do prometne nesreće je došlo kada se 71-godišnji vozač pri upravljanju osobnim automobilom zadarskih registarskih oznaka dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, na kojem se prometom pješaka ne upravlja semaforima niti znacima ovlaštene osobe. Takvom prijelazu nije se približavao sigurnosnom brzinom iako je bio dužan to učiniti, tako da ne ugrožava pješake, prolazi pored zaustavljenog osobnog automobila koje se nalazilo zaustavljeno ispred pješačkog prijelaza zbog propuštanja pješaka. Uslijed toga je na obilježenom pješačkom prijelazu naletio na dvije pješakinje u dobi od 16 godina, koje su od siline udara pale na kolnik, a u trenutku udara pješakinje su prelazile kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu. Vozač je uhićen, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, sinoć uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske - kaže Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije.