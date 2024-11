Pokrenuta digitalna akcija inicijative 'My Voice My Choice' za dostupnost pobačaja u EU

My voice My Choice je europska građanska inicijativa i prikupljanje potpisa traje sedam mjeseci i do sada je prikupljeno više od 850 tisuća potpisa. Uključeno je više od 300 udruženja diljem Europe, rekla je na konferenciji za novinare Tina Tomšić iz My Voice My Choice Slovenija.

Lana Bobić iz My Voice My Choice u Hrvatskoj najavila je da će, nakon što se prikupi milijun potpisa, predati prijedlog legislative Europskoj komisiji kako bi se stvorio financijski mehanizam za osiguranje dostupnog i besplatnog pobačaja na tlu Europske unije.

- To znači da bi žene koje dolaze iz zemalja gdje je pobačaj nedostupan, pobačaj mogle napraviti u zemljama u kojima je dostupan, a troškove medicinskog zahvata pokriva Europska unija - dodala je te navela da je potrebno prikupiti još 150.000 potpisa.

Akciju je podržala i Mirela Čavajda, široj javnosti poznata po svojoj borbi za reproduktivna prava, te je pozvala volontere i volonterke na akciju digitalnog prikupljanja potpisa, a danas je prikazan i video s Mirelom Čavajdom te potresnim pričama četiriju žena koje su umrle zbog zabrane pobačaja u EU.

Kako su istaknuli na konferenciji za novinare, u Hrvatskoj je pobačaj legalan, ali zbog priziva savjesti i cijene pobačaja često nedostupan. Prema zadnjim podacima više od 60 posto hrvatskih liječnika ima priziv savjesti, a u nekim bolnicama ne izvodi ga nitko, čime već sad unutar granica Hrvatske žene moraju putovati u druge gradove kako bi dobile zdravstvenu skrb, istaknuto je.

Ginekologinja Jasenka Grujić rekla je da 6 od 10 neplaniranih trudnoća završava induciranim pobačajem, a 45 posto tih pobačaja ne radi se u sigurnim uvjetima što globalno dovodi do skoro 40 tisuća smrti žena godišnje.

- Pobol je daleko veći i iziskuje silna sredstva da bi se tim ženama spasio život - dodala je Grujić koja smatra da bi institut samoreguliranog pobačaja mogao pomoći da se, kako je rekla, zaobiđe hipokrizija liječnika koji zbog prigovora savjesti stavljaju sebe ispred pacijenata.