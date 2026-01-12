Pokušaj ubojstva kod Kistanja: Vilama i letvama napali mladića pa mu još i razbili automobil

Kninski policajci dovršili su istragu nad dvojicom muškaraca starosti 47 i 44 godine zbog sumnje u više kaznenih djela na štetu 27-godišnjaka. Sve se odigralo u subotu, 10. siječnja, u poslijepodnevnim satima na širem području Kistanja.

Prema policijskom izvješću, zbog narušenih međuljudskih odnosa došlo je prvo do svađe, a potom i tučnjave. Oštećeni 27-godišnjak nalazio se u zaustavljenom automobilu ispred dvorišta kuće kada su ga napala dvojica muškaraca.

Sumnja se da je 47-godišnjak vilama za sijeno napao mladića i pritom mu nanio lakše tjelesne ozljede u predjelu ruke, dok mu je 44-godišnjak uputio ozbiljne prijetnje koje su kod oštećenog izazvale strah za vlastiti život.

Osim napada, obojica su drvenim letvama i vilama oštetila vozilo 27-godišnjaka, pri čemu je nastala materijalna šteta procijenjena na oko 3.000 eura.

Ozlijeđenom mladiću liječnička pomoć pružena je u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije policije, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske te nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.