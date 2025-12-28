Obavijesti

Pokušaj ubojstva u Međimurju. Mladić (28) je ženu (56) udarao tupim predmetom. U bolnici je

Prilikom događaja žena je zadobila teške tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teške tjelesne ozljede opasne po život koje su okvalificirane u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je zadržana na liječenju

U subotu 27. prosinca 2025. godine u 22,37 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu o nasilju u obitelji u Kuršancu.
 
Na mjesto događaju odmah su upućene raspoložive policijske snage i ekipa hitne medicinske pomoći. Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 27. prosinca oko 22,30 sati u obiteljskoj kući 28-godišnjak tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjakinji.

Zbog osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela "teško ubojstvo" iz članka 111. stavak 1. točka 3. u svezi člankom 34. kaznenog zakona, istog dana odmah po događaju uhićen je 28-godišnjak.
 
Na mjestu događaja očevid je obavila zamjenica županijske državne odvjetnice, uz stručnu pomoć službenika službe kriminalističke policije. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje.

