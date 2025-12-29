Pokušaj ubojstva u Međimurju: Mladića (28) čeka ispitivanje pred sucem i odluka o zatvoru

Policija je istragom utvrdila da je u subotu oko 22.30 sati u obiteljskoj kući muškarac (28) tupim predmetom više puta udario ženu (59). Žena je teško ozlijeđena, a moguće da su ozljede i opasne po život. Zadržali su je na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec, piše međimurska policija.

Zbog pokušaja teškog ubojstva, 28-godišnjak je odmah uhićen.

Protiv njega su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom županijskom državnom odvjetništvu. U nedjelju u večernjim satima predali su ga pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Nakon ispitivanja pred odvjetništvom trebao bi biti izveden pred istražnog suca.