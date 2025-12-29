Obavijesti

News

Komentari 0
ČEKIĆEM ZATUKAO MAJKU

Pokušaj ubojstva u Međimurju: Mladića (28) čeka ispitivanje pred sucem i odluka o zatvoru

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Pokušaj ubojstva u Međimurju: Mladića (28) čeka ispitivanje pred sucem i odluka o zatvoru
Foto: Istarska policija

U nedjelju u večernjim satima predali su ga pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske

Policija je istragom utvrdila da je u subotu oko 22.30 sati u obiteljskoj kući muškarac (28) tupim predmetom više puta udario ženu (59). Žena je teško ozlijeđena, a moguće da su ozljede i opasne po život. Zadržali su je na liječenju  u Županijskoj bolnici Čakovec, piše međimurska policija.

RASPISALI POTRAGU ZA NJIM Pulski policajci ulovili kradljivca na romobilu, našli i hrpu droge
Pulski policajci ulovili kradljivca na romobilu, našli i hrpu droge

Zbog pokušaja teškog ubojstva, 28-godišnjak je odmah uhićen.

Protiv njega su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom županijskom državnom odvjetništvu. U nedjelju u večernjim satima predali su ga pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Nakon ispitivanja pred odvjetništvom trebao bi biti izveden pred istražnog suca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...
DESNICA U NEMOGUĆOJ MISIJI

Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...

Marko Perković Thompson na koncertu pozvao na legalno rušenje vlasti u Zagrebu, na izvanrednim ili redovnim izborima. Njegove poruke je podržao HDZ, ali u konstelaciji snaga, jedina opcija im ostaje referendum

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025