Pokušaj ubojstva u Zadru: Kod lokala se posvađali pa u njega ispalio dva hica iz pištolja

Zadarska policija dovršila je istragu nad 57-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za pokušaj ubojstva 45-godišnjaka u Zadru. Kako je izvijestila policija, dvojac se u petak navečer posvađao ispred ugostiteljskog objekta. U sukobu su, s jedne strane, sudjelovali 57-godišnjak i 38-godišnjak koji je bio s njim u društvu, dok je na drugoj strani bio 45-godišnjak.

Nakon svađe, 57-godišnjak je, sumnja policija, ispalio najmanje dva metka iz pištolja prema 45-godišnjaku, a potom su se svi udaljili s mjesta događaja.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je sljedećeg dana u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu utvrđene teške ozljede. Zadobio je dvije prostrijelne rane u donjem dijelu tijela.

Policija je 57-godišnjaka uhitila na njegovoj adresi još iste večeri, a potom je uhićen i 38-godišnjak. Obojica su privedena u policijske prostorije.

Tijekom očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja policija je pretražila njihove domove, druge prostorije i vozila. Kod 57-godišnjaka je pronađen i oduzet pištolj, oko 18 grama marihuane te dvije drobilice. Policija zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama nastavlja kriminalističko istraživanje.

Kod 38-godišnjaka pronađeni su pištolj, 89 komada streljiva, oko šest grama kokaina, oko 282 grama marihuane i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Protiv 57-godišnjaka policija je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje na pokušaj ubojstva. Predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

I 38-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, dok se kriminalističko istraživanje vezano uz nezakonito posjedovanje oružja nastavlja.

Protiv obojice će, zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, biti pokrenut i prekršajni postupak pred nadležnim sudom.