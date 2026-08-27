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Pokušala ulagati u dionice pa ostala bez više od 32 tisuće eura

Piše HINA,
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Pokušala ulagati u dionice pa ostala bez više od 32 tisuće eura
Foto: canva ilustracija
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Žrtva je od travnja do kolovoza putem interneta ulagala novac u dionice te je vođena lažnim prikazivanjem činjenica dovedena u zabludu

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su u lažnom trgovanju dionicama oštetili 73-godišnjakinju za više od 32 tisuće eura.

Žrtva je od travnja do kolovoza putem interneta ulagala novac u dionice te je vođena lažnim prikazivanjem činjenica dovedena u zabludu.

U trgovanje s dionicama pritom je uložila 32.450 eura, a nakon što su joj se lažni brokeri prestali javljati, shvatila je da je prevarena.

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Osječko-baranjska policija izvijestila je da traga za nepoznatim počiniteljima.

Građane je pozvala da podatke sa svojih bankovnih kartica ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama, da ne uplaćuju novac dok nisu sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komuniciraju, a ako posumnjaju na prijevaru, da takav način komunikacije prijave policiji.

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