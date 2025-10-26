"Dojavu o pokušaju razbojništva u ljekarni u Ozaljskoj ulici 1 zaprimili smo u nedjelju u 17.41 sati", poručuju iz policije...
DRAMA NA TREŠNJEVCI
Muškarac u Zagrebu pokušao opljačkati ljekarnu! Policija: Osumnjičeni je pod nadzorom...
Muškarac je pokušao opljačkati ljekarnu na zagrebačkoj Trešnjevci u nedjelju poslijepodne. Kako doznajemo od policije, osumnjičeni je pod njihovim nadzorom.
- Dojavu o pokušaju razbojništva u ljekarni u Ozaljskoj ulici 1 zaprimili smo u nedjelju u 17.41 sati - rekli su nam iz zagrebačke policije.
Uslijedio je očevid, policija provodi kriminalističko istraživanje.
