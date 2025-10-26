Obavijesti

News

Komentari 3
DRAMA NA TREŠNJEVCI

Muškarac u Zagrebu pokušao opljačkati ljekarnu! Policija: Osumnjičeni je pod nadzorom...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac u Zagrebu pokušao opljačkati ljekarnu! Policija: Osumnjičeni je pod nadzorom...
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

"Dojavu o pokušaju razbojništva u ljekarni u Ozaljskoj ulici 1 zaprimili smo u nedjelju u 17.41 sati", poručuju iz policije...

Muškarac je pokušao opljačkati ljekarnu na zagrebačkoj Trešnjevci u nedjelju poslijepodne. Kako doznajemo od policije, osumnjičeni je pod njihovim nadzorom.

JOŠ TRAŽE OSTATAK BANDE Pljačka stoljeća: Uhitili dvojicu koji su pokrali blago u Louvreu!
Pljačka stoljeća: Uhitili dvojicu koji su pokrali blago u Louvreu!

- Dojavu o pokušaju razbojništva u ljekarni u Ozaljskoj ulici 1 zaprimili smo u nedjelju u 17.41 sati - rekli su nam iz zagrebačke policije.

Uslijedio je očevid,  policija provodi kriminalističko istraživanje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
USKORO SVI SVETI

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'
VELIKO SRCE KURILOVCA

Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'

Ivan Šćepina (19) prošle je godine igrao nogomet s prijateljem. Lopta im je otišla na krov. Pao je i pretrpio tešku ozljedu glave. Prošao je i tešku operaciju. No nikada nije odustao. S pjesmom u srcu ide dalje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025