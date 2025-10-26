Muškarac u Zagrebu pokušao opljačkati ljekarnu! Policija: Osumnjičeni je pod nadzorom...

Muškarac je pokušao opljačkati ljekarnu na zagrebačkoj Trešnjevci u nedjelju poslijepodne. Kako doznajemo od policije, osumnjičeni je pod njihovim nadzorom.

- Dojavu o pokušaju razbojništva u ljekarni u Ozaljskoj ulici 1 zaprimili smo u nedjelju u 17.41 sati - rekli su nam iz zagrebačke policije.

Uslijedio je očevid, policija provodi kriminalističko istraživanje.