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Pokušao opljačkati ženu (69) u Puli: Ozlijedio je nožem pa pobjegao. Pronašli su ga

Piše Ivan Štengl,
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Pokušao opljačkati ženu (69) u Puli: Ozlijedio je nožem pa pobjegao. Pronašli su ga
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Muškarca su uhitili u ponedjeljak u jutarnjim satima, a u torbi su mu pronašli stvari koje ga povezuju s tim događajem.

Pulska je policija dovršila istragu nad 42-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog pokušaja pljačke.

- Njega se sumnjiči da je 14. lipnja oko 7.40 sati na raskrižju Tesline ulice i Poljane Sv. Martina prišao 69-godišnjakinji s leđa te joj, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, oštrim predmetom zadao lakše ozljede - navodi policija.

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Muškarca su uhitili u ponedjeljak u jutarnjim satima, a u torbi su mu pronašli stvari koje ga povezuju s tim događajem. 

- Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo razbojništvo u pokušaju, policijski službenici priveli su ga jutros uz kaznenu prijavu u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske - zaključuje policija.

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