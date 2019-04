Nakon sunčanog Uskrsa: Stiže 'prljava kiša' i hladnije vrijeme

S utorkom je u većem dijelu Hrvatske stiglo pogoršanje vremena s kišom i vjetrom, osobito ja Jadranu gdje će puhati jako i olujno jugo. Na Jadranu i okolnim krajevima moglo bi biti olujnih pljuskova s grmljavinom, a moguća su i olujna nevremena. Tijekom dana se očekuje osjetni pad temperature.

Meteorolozi upozoravaju da bi mjestimično mogla pasti tzv. 'prljava' kiša jer će strujanja zraka nad naša područja donositi saharski pijesak.

I u Slavoniji i Baranji očekuje se malo kiše ali tijekom dana moguća su i sunčana razdoblja uz promjenjivu naoblaku, pa bi popodne mogao pasti još poneki pljusak. Puhat će slab i umjeren istočnjak i jugoistočnjak, a u Podunavlju će na udare biti i jak. Jutarnja temperatura oko 11 stupnjeva, a najviša dnevna od 17 do 19 stupnjeva.

Zamjetno svježije nego tijekom blagdana bit će i u središnjoj Hrvatskoj zbog povremene kiše i pretežno oblačna vremena. Vjetar slab do umjeren istočni, u Podravini jugoistočni, a najviša temperatura većinom između 14 i 17 stupnjeva Celzijusa.

Jugo i valovito more

Prevladavajuće oblačno i na zapadu zemlje, osobito na riječkome području, u Istri i Gorskome kotaru, gdje će pasti i najviše kiše, lokalno i obilnije, uz grmljavinu. Puhat će slab i umjeren, u Lici i jači jugoistočnjak, na sjevernom Jadranu jugo, ponajprije na otvorenom moru jako do olujno, uz valovito i jače valovito more. Krajem dana vjetar će slabjeti. Jutarnja temperatura od sedam stupnjeva u gorju do 13 stupnjeva na moru.

U unutrašnjosti Dalmacije i srednjem Jadranu promjenjivo i pretežno oblačno. Kiša će padati po noći i ujutro, ali i poslije toga su mogući pljuskovi i grmljavina. Jugo će biti jako do olujno, uz valovito i jače valovito more, na otvorenom moguće i uzburkano, a krajem dana će slabjeti. Najviša temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

Kratkotrajno pogoršanje

Podjednako će biti i na jugu Hrvatske. Povremena kiša, često i u obliku pljuskova s grmljavinom, uglavnom u noći i ujutro, te ponovno prema kraju dana kad mogu biti i i izraženiji. Jugo će biti jako do olujno. U nastavku tjedna na kopnu sunčanije i ponovno toplo, a u istočnoj Hrvatskoj i vrlo toplo s dnevnom temperaturom višom i od 25 °C. No bit će nestabilno - mjestimični pljuskovi s grmljavinom mogući su osobito u srijedu poslijepodne, te u drugom dijelu petka na zapadu unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Za vikend porast vjerojatnosti kiše i pada temperature te okretanja vjetra na sjeverozapadni.

Na Jadranu od srijede do petka također sunčanije i toplo, a u četvrtak i većinom sunčano i suho. Uz više oblaka ponekog pljuska i grmljavine će u srijedu i osobito petak biti uglavnom na sjevernom Jadranu. Za vikend, ponajprije u subotu, kiša je ponovno vjerojatnija. Jako jugo će postupno slabjeti i tijekom vikenda okrenuti na sjeverozapadnjak, prognozirao je Tomislav Kozarić za HRT.



