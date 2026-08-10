Pola Hrvatske u 'crvenom', val vrućine ne posustaje! Evo kada možemo očekivati osvježenje

Hrvatska se nalazi na samom vrhuncu toplinskog vala koji je zahvatio veći dio Europe, donoseći iznimno visoke temperature i teške, sparne dane. U cijeloj zemlji prevladava sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme, a živa u termometru u mnogim će mjestima dosegnuti, pa čak i prijeći, 38 Celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je najviša upozorenja za pojedine dijelove zemlje, apelirajući na građane da poduzmu sve potrebne mjere opreza kako bi se zaštitili od opasnih vrućina koje će potrajati i u idućim danima.

Crveni i narančasti alarmi na snazi

Zbog iznimno opasnih vremenskih uvjeta, Državni hidrometeorološki zavod aktivirao je crveni meteoalarm za cijelu obalu, od Istre do krajnjeg juga. To se upozorenje odnosi na riječku, splitsku i dubrovačku regiju, a označava vrijeme koje je "izuzetno opasno" te podrazumijeva visok rizik za zdravlje i život ljudi, posebice osjetljivih skupina. Vrućine takvog intenziteta mogu uzrokovati probleme i potpuno zdravim osobama ako se ne pridržavaju preporuka.

Foto: DHMZ

Za unutrašnjost zemlje na snazi je narančasto upozorenje, koje također ukazuje na opasne vremenske prilike. Zagrebačka i gospićka regija suočit će se s temperaturama koje predstavljaju značajan zdravstveni rizik, dok je za osječku i karlovačku regiju izdano žuto upozorenje, koje poziva na oprez. Službe apeliraju na građane da izbjegavaju izravno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, te da prate upute nadležnih institucija.

Paklene vrućine od Slavonije do Dalmacije

Početak tjedna donosi nastavak sunčanog i stabilnog vremena u cijeloj zemlji. U unutrašnjosti će temperature zraka dosezati vrijednosti između 34 i 38 °C. U Zagrebu se tijekom dana očekuje maksimalna temperatura od oko 37 Celzijevih stupnjeva, uz osjetno nižu vlažnost zraka koja će vrućinu činiti podnošljivijom u odnosu na sparan zrak na obali. Slično vrijeme očekuje i Osijek, gdje će se temperature također penjati do vrućih 38 stupnjeva, uz vedro nebo i slab vjetar koji neće donositi značajnije olakšanje.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na Jadranu će situacija biti još zahtjevnija. Uz obalu i na otocima najviše dnevne temperature kretat će se od 35 do čak 39 °C. Ono što dodatno otežava situaciju su izrazito tople noći, poznate kao tropske noći, tijekom kojih se temperatura neće spuštati ispod 25, a ponegdje ni ispod 27 Celzijevih stupnjeva. To znači da tijelo neće imati priliku za odmor i rashlađivanje tijekom noći, što povećava rizik od iscrpljenosti i toplinskog udara. Slab do umjeren maestral, koji će danju puhati s mora, donosit će tek neznatno i kratkotrajno olakšanje uz samu obalu.

Osvježenje tek na vidiku, pljuskovi malo vjerojatni

Mogućnost za kišu i značajnije osvježenje u idućim je danima vrlo mala. Tek poneki lokalni pljusak praćen grmljavinom moguć je u poslijepodnevnim satima, i to prvenstveno u Gorskom kotaru te unutrašnjosti Istre, no riječ je o vrlo maloj vjerojatnosti koja neće utjecati na opću sliku toplinskog vala. U ostatku zemlje zadržat će se potpuno suho i sunčano.

Prema srednjoročnim prognozama, blagi pad temperature u kontinentalnim dijelovima zemlje moguć je od srijede, kada bi se najviše vrijednosti mogle spustiti na podnošljivijih 32 do 33 stupnja. Ipak, to ne označava kraj ljetnih vrućina, već samo kratkotrajno popuštanje. Na Jadranu će se, s druge strane, iznimno visoke temperature zadržati i u drugoj polovici tjedna, bez naznaka značajnijeg osvježenja.

*uz korištenje AI-ja

