PIŠE: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Piše Bojana Mrvoš,
Polako postajemo sve nasilnije društvo. U godinu dana imali smo 19 ubojstava žena

Za žene u Hrvatskoj, i sve više, opasnost nisu mračne ulice, nego obiteljska četiri zida, u njima se događa najviše strahota

Ovu će godinu, nažalost, obilježiti i najgori mogući oblik rodno uvjetovanog nasilja - 19 femicida, ubojstava žena najčešće od strane partnera, zato što su bile žene - “njihove ili ničije”. Femicid nije zločin iz strasti, već zločin kojemu je prethodilo tko zna koliko godina drugih zločina - zlostavljanja, manipulacije, svakog oblika nasilja, od verbalnog i ekonomskog do fizičkog. Njihovi su im muškarci “ljubav” pokazivali uhođenjem, zabranama, stalnim, agresivnim prigovaranjima na ponašanje, odjeću, susrete, druženja, sve, omalovažavali su ih, rugali im se, zabranjivali viđanja s prijateljima i rodbinom, bili im pratnja gdje god da su išle, učinili ih svojim zatočenicama. “Krotili” su ih dok god im nisu ubili želje i potrebe, dušu, karakter, kontakte ili dok nisu ubili - njih. Smatrali su ih svojom imovinom, vlasništvom koje mogu kazniti kad im “odbije poslušnost”, kad postane “bezobrazno”, “tvrdoglavo”, “svoje”... Kažnjavali su ih ubojstvom jer su ih ostavile, da obrane čast. Dok god takvog stava u društvu bude, da su žene drugotne, da moraju biti poslušne i čedne, da ne smiju imati svoje, drukčije mišljenje, želje i potrebe - bit će i femicida.

