Policajac je novac namijenjen nepokretnoj supruzi kojeg su skupili građani, uzimao sebi?

Prema optužnici koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, šibenski policajac T. M. (52) je od siječnja 2021. do listopada 2025. godine prisvajao novac i druga imovinska prava namijenjena isključivo skrbi i liječenju svoje supruge, osobe s teškim invaliditetom koja boluje od spastične tetraplegije. Budući da je imao pristup njezinim bankovnim računima i mobilnom bankarstvu, zadržavao je za sebe osobnu invalidninu i inkluzivne dodatke koje su joj odobrile nadležne socijalne institucije. Time ju je, prema navodima tužiteljstva, oštetio za više od 16.000 eura.

Jedna od najozbiljnijih točaka optužnice odnosi se na sredstva prikupljena u humanitarnoj akciji organiziranoj kako bi se pomoglo njegovoj supruzi u liječenju i svakodnevnom životu. Tužiteljstvo tvrdi da je s humanitarnog računa na svoj privatni račun prebacio oko 33.000 eura te taj novac koristio u svrhe za koje nije bio namijenjen.

Prisvojio si auto za invalide

Optužnicom je obuhvaćena i zlouporaba specijalno prilagođenog invalidskog vozila, kupljenog sredstvima iz iste humanitarne akcije. Prema sumnjama tužiteljstva, okrivljenik je uklonio prilagodbe za prijevoz osoba s invaliditetom i vozilo koristio za vlastite potrebe.

Na teret mu se stavlja i da je u više od 30 navrata neovlašteno koristio Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom izdanu na ime supruge kako bi ostvario pravo na besplatnu cestarinu i besplatan prijevoz trajektima, premda se supruga u tim prilikama nije nalazila u vozilu.

Tužiteljstvo ga također tereti da je godinama lažno prikazivao činjenice kako bi ostvarivao pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, odnosno subvenciju troškova električne energije, za adresu u Šibeniku na kojoj njegova supruga nije živjela. Zbog teškog zdravstvenog stanja, navodi se u optužnici, bila je smještena na skrbi kod svojih roditelja.

Među optužbama nalazi se i krivotvorenje dokumentacije vezane uz prodaju drugog obiteljskog automobila. Prema navodima tužiteljstva, okrivljenik je bez znanja i suglasnosti supruge sastavio lažni kupoprodajni ugovor te se potpisao njezinim imenom kako bi omogućio prijenos vlasništva na kupca.

Maltretirao je ženu i tukao dijete

Osim imovinskih i računalnih kaznenih djela, optužnica obuhvaća i kaznena djela nasilja u obitelji te povrede djetetovih prava. Državno odvjetništvo navodi da je tijekom duljeg razdoblja suprugu i dijete izlagao verbalnom i psihičkom zlostavljanju, a dijete i fizičkom nasilju, čime je ozbiljno ugrozio obiteljske odnose i psihofizički razvoj djeteta.

Općinsko državno odvjetništvo predložilo je da se T. M. izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije godine te da vrati cjelokupnu protupravno stečenu imovinsku korist u državni proračun. Obrana je tijekom postupka istaknula kako je dio novca naknadno vraćen na račun supruge, no tužiteljstvo smatra da to ne utječe na kaznenu odgovornost jer su kaznena djela, prema njihovom stajalištu, već bila dovršena.