PRELETIO PREKO AUTA

Policajac na motoru ozlijeđen u sudaru kraj Garešnice, vozač auta oduzeo mu prednost

Policajac na motoru ozlijeđen u sudaru kraj Garešnice, vozač auta oduzeo mu prednost
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Ozlijeđeni policajac prevezen je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Policijski službenik ozlijeđen je u prometnoj nesreći do koje je došlo u utorak oko 17.20 sati u Trnovitičkom Popovcu. Do nesreće je došlo kada se 43-godišnji vozač automobila bjelovarskih tablica uključivao s kolnog ulaza na državnu cestu, a da pritom nije propustio sva vozila koja su se kretala kolnikom. Tom prilikom prednji lijevi dio automobila udario je u prednji dio službenog policijskog motocikla kojim je upravljao policajac na dužnosti.

Policijski službenik pao preko prednjeg dijela automobila na cestu i zadobio ozljede. Ozlijeđeni policajac prevezen je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Protiv 43-godišnjeg vozača, po zaprimanju liječničke dokumentacije, slijedi odgovarajuća prijava zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

