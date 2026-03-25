Policajac na motoru ozlijeđen u sudaru kraj Garešnice, vozač auta oduzeo mu prednost

Policijski službenik ozlijeđen je u prometnoj nesreći do koje je došlo u utorak oko 17.20 sati u Trnovitičkom Popovcu. Do nesreće je došlo kada se 43-godišnji vozač automobila bjelovarskih tablica uključivao s kolnog ulaza na državnu cestu, a da pritom nije propustio sva vozila koja su se kretala kolnikom. Tom prilikom prednji lijevi dio automobila udario je u prednji dio službenog policijskog motocikla kojim je upravljao policajac na dužnosti.

Nakon sudara oba su se vozila zaustavila na kolniku, dok je policijski službenik pao preko prednjeg dijela automobila na cestu i zadobio ozljede. Ozlijeđeni policajac prevezen je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Protiv 43-godišnjeg vozača, po zaprimanju liječničke dokumentacije, slijedi odgovarajuća prijava zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.