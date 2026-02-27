Policajac pijan skrivio smrt troje ljudi na jugu Hrvatske. Dobio je 8 godina zatvora: 'Žao mi je...'

Najprije želim izraziti svoju duboku sućut obiteljima poginulih. Kriv sam. Ne poričem ništa i žalim zbog tog događaja. Sve je točno što u optužnici piše, rekao je u svoju obranu na Županijskom sudu u Dubrovniku M.R. (43), višestruko nagrađivani policijski službenik s juga Hrvatske koji je sudjelovao u prometnoj nesreći te izazvao smrt tri osobe, piše Jutarnji list.

- Vjerujem vještaku kako je sve to utvrdio. Tog dana održavao se memorijalni turnir u blizini mjesta nesreće u sjećanje na poginule branitelje, mog oca i još jednog koji je bio član udruge. I to me emocionalno omelo. To jutro, nakon turnira na kojem sam sudjelovao zajedno sa sinom, uručivale su se nagrade i plakete, a potom je bio i domjenak na kojem sam pio alkohol i nakon kojeg sam krenuo kući. Vozio sam normalnom brzinom do trenutka nesreće, kad sam vidio farove iz suprotnog smjera. Osjetio sam udar, upalio se zračni jastuk i nakon toga sam se probudio u bolnici - rekao je.

Optuženi policajac je na upit oštećene iz kojeg razloga umjesto njega nije vozio sin i je li mu u trenutku kad je sjeo u auto u takvom stanju, palo na pamet da bi za istu tu stvar nekog drugoga kaznio, kazao da 'čovjek u pijanom stanju o tome ne razmišlja', ali i da njegov sin u tom periodu nije imao vozačku dozvolu, kao i da se ranije s turnira uputio kući.

- Je li vas imao tko drugi voziti? Netko tko nije pio toga dana? - zanimalo je predsjednicu sudskog vijeća.

Policajac je odgovorio da si to cijelo vrijeme spočitava.

Sudsko vijeće je izvagalo sve dokaze, a pregledala se i dokumentacija koju je dostavila obrana, poput mnogobrojnih nagrada MUP-a koje je optuženi dobio za svoj uzoran rad u službi. Policajac M. R. proglašen je krivim i nepravomoćno osuđen na osam godina zatvora. Sudsko vijeće mu je izreklo i sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom koja traje pet godina dulje od izrečene kazne, a u taj dio mu se uračunava dosadašnjih godinu dana, koliko je već bez vozačke. Ujedno mu je naloženo i plaćanje više od 5300 eura različitih sudskih troškova. Nakon toga je, s obzirom na to da kazna premašuje pet godina, odmah poslan u dubrovački zatvor.

Podsjetimo, riječ je o teškoj nesreći koja se dogodila 9. studenoga 2024. oko 18.20 sati na državnoj cesti D-8 u predjelu Podgradina u Općini Slivno, kada je policajac izvan službe, vozeći Mitsubishi Outlander u smjeru Splita, iznenada skrenuo preko pune dvije uzdužne crte na kolničku traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera.

Foto: Dario Bjeliš/Neretvanski portal

Bio je pod utjecajem od najmanje 1,70 promila alkohola u krvi i kretao se opasnom nizbrdicom i zavojem. Tamo je udario u lijevi stražnji dio Chevroleta Orlanda kojim je upravljao muškarac (47), a nakon toga je udario još i u Fiat Tipo kojim je pretjecajnom trakom iz suprotnog smjera nailazio još jedan vozač, i na čije je vozilo naletio Suzuki Vitara, nakon čega se Fiat dalje potiskivao na Mitsubishi. Nažalost, vozač (60), suvozač (75) i putnik (67) preminuli su od ozljeda, dok su ukupno četiri osobe bile ozlijeđene. Krivac nesreće je također bio teško ozlijeđen.