Obavijesti

News

Komentari 0
SLIJEDE KAZNENE PRIJAVE

Policajac pijan sletio autom s ceste, krivnju preuzeo prijatelj. Svi zajedno prevarili osiguranje

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Policajac pijan sletio autom s ceste, krivnju preuzeo prijatelj. Svi zajedno prevarili osiguranje
Nova policijska vozila na ulicama Šibenika | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Načelnik PU virovitičko-podravske donio je rješenje o udaljenju policajca iz službe. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca (33, 53 i 58) zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela, a među osumnjičenima je i policajac (33) za kojeg se sumnja da je izvan službe skrivio prometnu nesreću pa s dvojicom suučesnika organizirao prijevaru osiguranja, piše PU virovitičko-podravska.

Sumnja se da je policajac 20. prosinca 2025. godine oko 1:30 u mjestu Gradina, vozeći automobil u vlasništvu drugog muškarca (58), izazvao prometnu nesreću. Zbog neprilagođene brzine i sumnje da je bio pod utjecajem alkohola izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste te udario u betonski temelj i metalnu ogradu u vlasništvu jedne tvrtke.

Policajac je nakon nesreće nazvao trećeg muškarca (53) te zatražio od njega da policiji lažno prijavi kako je on upravljao vozilom, što je ovaj i učinio.

Vlasnik automobila je, na temelju lažne prijave, podnio osiguravajućem društvu zahtjev za naknadu štete, nakon čega mu je isplaćen iznos od 23.000,45 eura. Po dovršetku istraživanja, protiv sve trojice podnesene su kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici.

Policajac (33) je prijavljen zbog poticanja na ovjeravanje neistinitog sadržaja i pomaganja u prijevari. Muškarac (53) koji je lažno preuzeo krivnju prijavljen je za ovjeravanje neistinitog sadržaja i pomaganje u prijevari, a vlasnik vozila (58) prijavljen je za prijevaru.

Načelnik PU virovitičko-podravske donio je rješenje o udaljenju policajca iz službe. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!
MRAČNE SKIJAŠKE TAJNE

HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!

Panika je među političarima, ali i sportskim moćnicima. Toliko da dijele neprovjerene objave koje se tiču 122.000 dokumenata u Pavlekovu laptopu, koji su već u Hrvatskoj, piše novi Express
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026