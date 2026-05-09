Policajac pijan sletio autom s ceste, krivnju preuzeo prijatelj. Svi zajedno prevarili osiguranje

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca (33, 53 i 58) zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela, a među osumnjičenima je i policajac (33) za kojeg se sumnja da je izvan službe skrivio prometnu nesreću pa s dvojicom suučesnika organizirao prijevaru osiguranja, piše PU virovitičko-podravska.

Sumnja se da je policajac 20. prosinca 2025. godine oko 1:30 u mjestu Gradina, vozeći automobil u vlasništvu drugog muškarca (58), izazvao prometnu nesreću. Zbog neprilagođene brzine i sumnje da je bio pod utjecajem alkohola izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste te udario u betonski temelj i metalnu ogradu u vlasništvu jedne tvrtke.

Policajac je nakon nesreće nazvao trećeg muškarca (53) te zatražio od njega da policiji lažno prijavi kako je on upravljao vozilom, što je ovaj i učinio.

Vlasnik automobila je, na temelju lažne prijave, podnio osiguravajućem društvu zahtjev za naknadu štete, nakon čega mu je isplaćen iznos od 23.000,45 eura. Po dovršetku istraživanja, protiv sve trojice podnesene su kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici.

Policajac (33) je prijavljen zbog poticanja na ovjeravanje neistinitog sadržaja i pomaganja u prijevari. Muškarac (53) koji je lažno preuzeo krivnju prijavljen je za ovjeravanje neistinitog sadržaja i pomaganje u prijevari, a vlasnik vozila (58) prijavljen je za prijevaru.

Načelnik PU virovitičko-podravske donio je rješenje o udaljenju policajca iz službe. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.