Policajac sa gotovo 2 promila sletio s ceste: 'Bit će kažnjen'

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola te da nije koristio sigurnosni pojas

Virovitičko-podravska policija objavila je kako je u subotu 20. prosinca malo iza ponoći u mjestu Brezovica došlo do nesreće u kojoj je vozač automobila prilikom slijetanja zadobio tjelesne ozlijede. 

- Do prometne nesreće došlo je kada se 25-godišnji vozač osobnog automobila, policijski službenik Policijske uprave virovitičko-podravske izvan službe, nije kretao sredinom prometne trake namijenjene za kretanje vozila u tom smjeru, prešao je cijelu širinu kolnika i kotačima zahvatio bankinu te sletio s vozilom u kanal kojom prilikom je došlo do udara prednjeg djela vozila u cigleni zid kolnog ulaza - rekli su iz policije. 

Dodaju da je izvršenim alkotestiranjem utvrđeno da je  vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,93 g/kg alkohola u organizmu te da nije koristio sigurnosni pojas.

- Vozač je zadobio tjelesne ozlijede te će protiv njega zbog vožnje pod utjecajem alkohola biti poduzete disciplinske mjere i biti pokrenut prekršajni postupak - zaključuju iz policije. 

