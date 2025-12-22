Automobil je sletio u odvodni kanal u Oriovcu! Policija i Hitna pomoć stigle na mjesto nesreće

U Oriovcu je došlo do slijetanja automobila u kanal. Kako su izvijestili iz PU brodsko-posavske, odmah se krenulo u akciji spašavanja osoba iz vozila, javlja Jutarnji list.

Iz brodsko-posavske policije poručuju kako su dojavu primili malo prije 23 sata.

Na mjesto događaja odmah su poslani policija i Hitna, uslijedit će očevid koji će otkriti okolnosti nesreće.