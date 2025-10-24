Obavijesti

STRAŠNO

Policajac u Karlovcu skrivio nesreću i usmrtio čovjeka. Pobjegao je. Objavili detalje

Piše Luka Safundžić,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nadležni rukovoditelj udaljio je navedenog policijskog službenika iz službe te će protiv njega nadležnom disciplinskom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka, objavili su iz policije...

Karlovačka policija je objavila kako su u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu dovršili kriminalističko istraživanje u vezi teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a dvije teško ozlijeđene 22. kolovoza oko 20.10 sati na dionici državne ceste DC-1, na Turanjskoj obilaznici u Karlovcu.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podneseno je Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave protiv osumnjičenog, inače policijskog službenika Ravnateljstva policije zbog osnovane sumnje da je izvan službe počinio kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće i kazneno djelo Nepružanje pomoći - rekli su iz policije. 

Dodali su da je policajac nakon nesreće koju je sam prouzročio, osobnim automobilom kojim je upravljao napustio mjesto događaja, bez da je pružio pomoć osobama u opasnosti, iako je to mogao učiniti bez većih opasnosti za sebe ili drugog.

- Nadležni rukovoditelj udaljio je navedenog policijskog službenika iz službe te će protiv njega nadležnom disciplinskom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka - zaključili su iz policije. 

