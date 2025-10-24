Policajac u Karlovcu skrivio nesreću i usmrtio čovjeka. Pobjegao je. Objavili detalje

Karlovačka policija je objavila kako su u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu dovršili kriminalističko istraživanje u vezi teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a dvije teško ozlijeđene 22. kolovoza oko 20.10 sati na dionici državne ceste DC-1, na Turanjskoj obilaznici u Karlovcu.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podneseno je Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave protiv osumnjičenog, inače policijskog službenika Ravnateljstva policije zbog osnovane sumnje da je izvan službe počinio kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće i kazneno djelo Nepružanje pomoći - rekli su iz policije.

Dodali su da je policajac nakon nesreće koju je sam prouzročio, osobnim automobilom kojim je upravljao napustio mjesto događaja, bez da je pružio pomoć osobama u opasnosti, iako je to mogao učiniti bez većih opasnosti za sebe ili drugog.

- Nadležni rukovoditelj udaljio je navedenog policijskog službenika iz službe te će protiv njega nadležnom disciplinskom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka - zaključili su iz policije.