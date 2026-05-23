Policajci kod Karlovca napali i ozlijedili mladića (19) iz BiH? Policija se oglasila o svemu...

Karlovački policajci su proveli kriminalističko istraživanje nad dvojicom svojih kolega zbog sumnje da su fizički i verbalno napali 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine. Istraživanje je uslijedilo nakon što je oštećeni mladić u petak, 22. svibnja, podnio kaznenu prijavu.

Prema priopćenju, dvojica policajaca su 16. svibnja u prometu na državnoj cesti D1 zaustavila 19-godišnjaka, a potom su ga verbalno i fizički napali te lakše ozlijedili.

- Karlovačka policija tereti prvoosumnjičenog policijskog službenika za kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“ iz članka 117. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona u vezi s člankom 87. stavkom 21. Istovremeno, drugoosumnjičeni policajac odgovara za kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“ iz članka 117. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona - priopćili su.

Policija je osumnjičene službenike u petak navečer predala pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke. Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podneseno je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave.

Načelnik Policijske uprave karlovačke donio je rješenje kojim je obojicu policijskih službenika udaljio iz službe. Protiv njih će nadležne službe podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.