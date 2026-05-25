KRIVOTVORIO PAPIRE

Policajci na autocesti priveli Talijana (44), u hladnjači vozio skoro 800 kila morskih ježeva

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: PP Gospić

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 44-godišnjeg Talijana prijavili su za trgovanje divljim vrstama i krivotvorenje isprave. Ježinci su mu oduzeti te su ih, pošto su uginuli, morali zbrinuti u Agroproteinki

Redovita kontrola na autocesti na A1 kraj Perušića prošlog se petka pretvorila u međunarodnu dramu kad su policajci otkrili švercera morskih životinja.

Za volanom hladnjače bio je Talijan (44), koji je ophodnji predao tovarni list te deklaracije za morske ježince. Brza provjera otkrila je kako su papiri lažni, pa su ga odmah priveli.

Naime, sve se odvijalo oko 18.40 sati na autocesti A-1 kraj čvora Perušić. zaustavljena hladnjača imala je talijanske registracije, a sam vozač je bio malo nervozan. U plastičnim košarama bilo je 793,9 kilograma hridinskih ježinaca, najvjerojatnije namijenjenih prodaji u restoranima.

Pretpostavlja se kako su izlovljeni na području Velebitskog kanala, a istraga traje. Sve su ih oduzeli, a pošto nisu mogli biti vraćeni u more, morali su ih neškodljivo zbrinuti u zagrebačkoj Agroproteinki.

Protiv osumnjičenog Talijana podnijeli su dvije kaznene prijave zbog trgovanja divljim vrstama i krivotvorenja isprave.

