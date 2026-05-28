TRAGEDIJA KOD SLATINE Ženu (81) udario auto, preminula je

Pješakinja (81) preminula je od zadobivenih ozljeda nakon što ju je autom udarila 32-godišnja vozačica u srijedu u 22.50 sati. Vozačica je išla iz smjera Bukovačkog Antunovca prema mjestu Mikleuš, a zbog neprilagođene brzine kasno je uočila 81-godišnju pješakinju koja je s travnatog putnog mosta stupila na cestu, piše PU virovitičko-podravska.

Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela osobnog automobila u tijelo pješakinje, koja je od siline udara odbačena ispred vozila. Utvrđeno je da vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, a u Općoj bolnici Virovitica uzeti su joj uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Pješakinji je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Virovitica, gdje je od zadobivenih ozljeda preminula.

- Očevid prometne nesreće proveli su policijski službenici, a o događaju obaviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Zbog provođenja očevida, promet državnom cestom broj 2 bio je zatvoren od 23:20 do 1:22 sati te se odvijao obilaznim pravcima. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje - priopćila je policija.