AMFETAMIN I MARIHUANA

Policajci u stan u Zagrebu došli zbog provale, uhitili troje dilera

Foto: PU zagrebačka

Zagrebačka policija uhitila je ženu i dvojicu muškaraca zbog sumnje da su nabavljali veće količine amfetamina i konoplje, a razotkrila ih je nakon dojave o mogućoj provali u stan na području Gajnica

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 25-godišnjakinja i muškarci starosti 28 i 40 godina skrivali, vagali i prepakiravali drogu u dva stana kojima se koriste na području Gajnica, nakon čega su je preprodavali na nezakonitom tržištu.

Foto: PU zagrebačka

Policajci su u četvrtak ujutro postupali po dojavi o mogućoj provali te su dolaskom u stan zasad nepoznatog vlasnika zatekli osumnjičene i uočili više smotuljaka ispunjenih marihuanom i bijelim prahom nalik na amfetamin te su sve zatečene uhitili.

U pretrazi stana kojim se troje osumnjičenih nezakonito koristi kao i drugog stana kojim se koristi 28-godišnjak na području Gajnica pronađeno je oko 750 grama amfetamina i oko 350 grama konoplje, ali i tri digitalne vage i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su kazneno prijavljeni nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu te su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku.

