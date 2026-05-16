NEMA ŠTO NIJE IMAO

U Novom Zagrebu uhićen zbog kile amfetamina i drugih droga

Piše HINA,
Foto: PUZ

Zagrebačka policija uhitila je 42-godišnjaka u čijem je stanu u Novom Zagrebu pronašla preko kilograma amfetamina pakiranog u 71 paket te više od 200 tableta MDMA uz razne vrste drugih droga

Policija je izvijestila da je 42-godišnjak uhićen u četvrtak poslijepodne kada je kod sebe imao jednu ručno motanu cigaretu ispunjenu smjesom duhana i konoplje, 6,3 grama amfetamina, sedam tableta MDMA te novac za koji policija sumnja da je zarađen preprodajom droge.

Sljedećeg dana pretražili su mu stan gdje su pronašli 71 paket amfetamina ukupne mase preko 1180 grama, 213 tableta MDMA, devet paketa s 35,4 grama MDMA i 43 doze LSD-a.

Zagreb: U stanu skrivao GHB, amfetamin i MDMA-u. Uhićen je
Zagreb: U stanu skrivao GHB, amfetamin i MDMA-u. Uhićen je

Uz to, u stanu je skrivao i 14 paketa s više od pola kilograma marihuane, skoro 100 grama hašiša, nešto manje od 20 grama gljiva psilocibin, ali i tri digitalne vage s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom.

PAO DILER NA ŠOLTI Muškarcu (42) našli skoro četiri kilograma trave, stabljike i amfetamin...
PAO DILER NA ŠOLTI Muškarcu (42) našli skoro četiri kilograma trave, stabljike i amfetamin...

Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji koja sumnja da je uhićeni duže vrijeme u stanu u Novom Zagrebu skrivao, vagao i prepakiravao drogu koju je potom preprodavao.

