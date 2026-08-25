Policajka na suđenju Anni Dujić: 'Govorili su mi da bi mi se Dujići mogli osvetiti. Bojala sam se...'

Odvjetnik policajke koja je svjedočila na suđenju Anni Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u aferi 'Nakaze' nakon ročišta je poručio da je njegova klijentica pred sudom govorila istinito i vjerodostojno te da je u pojedinim dijelovima njezin iskaz bio i potresan, prenosi Index.

- Policajka je iskazivala istinito, okolnosno, vjerodostojno, u dijelovima i potresno, čemu ste i sami svjedočili. Na sudu je da na koncu procijeni vrijednost takvog iskaza - rekao je odvjetnik Ivan Gržić.

Podsjetimo, Anni Dujić za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine. Istraga protiv nje otvorena je u prosincu 2024. godine, a prvotna prijava policajke kojoj je uputila ove riječi bila je odbijena.

- Nakaze jedne! Nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu! Oni ni prstom da maknu! Snimaj ga, snimaj ih sve i onu policajku j**** joj mater. Dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš - urlala je tim riječima Anna Dujić u kameru RTL-a krajem srpnja ove godine, dok su izvještavali s požarišta kod Skradina i tako pokrenula aferu 'nakaze'.

Foto: rtl

Policajka ju je tada, podsjetimo, prijavila za kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi, a prije toga ju je za kršenje javnog reda i mira prijavila i šibensko-kninska policija.

- Ja nisam kriva. Niti za jedno djelo nisam kriva. Pokušaj prisile prema službenoj osobi nisam počinila, a niti sam prijetila - branila se na ročištu.

Policajka je tijekom svjedočenja govorila i o pritiscima koje je, prema vlastitim tvrdnjama, trpjela te osjećaju ugroženosti. Navela je da su je nadređeni odvraćali od prijavljivanja Dujić, uz upozorenja da bi joj se Dujići mogli osvetiti.

- Imala sam tada jedno dijete u kući i bila trudna s drugim. Bojala sam se za sebe i svoju obitelj - rekla je policajka pred sudom.

Gržić se osvrnuo i na put predmeta do suđenja. Kaznenu prijavu policajke prvotno je odbacilo šibensko tužiteljstvo, nakon čega je, poslije nadzora DORH-a i intervencije glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, predmet presigniran u Karlovac. Potom je podignuta i potvrđena optužnica.

Odvjetnik je komentirao i incident tijekom ročišta, kada je policajka upozorila da joj Dujić dobacuje. Sutkinja je potom policajku premjestila na drugo mjesto u sudnici.

- Sutkinja je pravilno reagirala. Izmjestila je moju klijenticu na drugu poziciju, gdje bi se sigurnije ili komotnije osjećala i mogla nastaviti s davanjem svoga iskaza - rekao je Gržić.

Nastavak suđenja zakazan je za 28. rujna, kada bi trebala svjedočiti bivša novinarka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović.