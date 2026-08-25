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AFERA 'NAKAZE'

Policajka na suđenju Anni Dujić: 'Govorili su mi da bi mi se Dujići mogli osvetiti. Bojala sam se...'

Piše 24sata,
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Policajka na suđenju Anni Dujić: 'Govorili su mi da bi mi se Dujići mogli osvetiti. Bojala sam se...'
Foto: rtl
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Policajka je navela da su je nadređeni odvraćali od prijavljivanja Anne Dujić, uz upozorenja da bi joj se Dujići mogli osvetiti...

Odvjetnik policajke koja je svjedočila na suđenju Anni Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u aferi 'Nakaze' nakon ročišta je poručio da je njegova klijentica pred sudom govorila istinito i vjerodostojno te da je u pojedinim dijelovima njezin iskaz bio i potresan, prenosi Index.

- Policajka je iskazivala istinito, okolnosno, vjerodostojno, u dijelovima i potresno, čemu ste i sami svjedočili. Na sudu je da na koncu procijeni vrijednost takvog iskaza - rekao je odvjetnik Ivan Gržić.

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Podsjetimo, Anni Dujić za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine. Istraga protiv nje otvorena je u prosincu 2024. godine, a prvotna prijava policajke kojoj je uputila ove riječi bila je odbijena.

- Nakaze jedne! Nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu! Oni ni prstom da maknu! Snimaj ga, snimaj ih sve i onu policajku j**** joj mater. Dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš - urlala je tim riječima Anna Dujić u kameru RTL-a krajem srpnja ove godine, dok su izvještavali s požarišta kod Skradina i tako pokrenula aferu 'nakaze'.

Foto: rtl

Policajka ju je tada, podsjetimo, prijavila za kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi, a prije toga ju je za kršenje javnog reda i mira prijavila i šibensko-kninska policija.

- Ja nisam kriva. Niti za jedno djelo nisam kriva. Pokušaj prisile prema službenoj osobi nisam počinila, a niti sam prijetila - branila se na ročištu.

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AFERA NAKAZE Suđenje kćeri moćnog HDZ-ovca. Policajka: 'Bojala sam se za sebe i obitelj'

Policajka je tijekom svjedočenja govorila i o pritiscima koje je, prema vlastitim tvrdnjama, trpjela te osjećaju ugroženosti. Navela je da su je nadređeni odvraćali od prijavljivanja Dujić, uz upozorenja da bi joj se Dujići mogli osvetiti.

- Imala sam tada jedno dijete u kući i bila trudna s drugim. Bojala sam se za sebe i svoju obitelj - rekla je policajka pred sudom.

Gržić se osvrnuo i na put predmeta do suđenja. Kaznenu prijavu policajke prvotno je odbacilo šibensko tužiteljstvo, nakon čega je, poslije nadzora DORH-a i intervencije glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, predmet presigniran u Karlovac. Potom je podignuta i potvrđena optužnica.

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Odvjetnik je komentirao i incident tijekom ročišta, kada je policajka upozorila da joj Dujić dobacuje. Sutkinja je potom policajku premjestila na drugo mjesto u sudnici.

- Sutkinja je pravilno reagirala. Izmjestila je moju klijenticu na drugu poziciju, gdje bi se sigurnije ili komotnije osjećala i mogla nastaviti s davanjem svoga iskaza - rekao je Gržić.

Nastavak suđenja zakazan je za 28. rujna, kada bi trebala svjedočiti bivša novinarka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović.

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