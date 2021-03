Dva tjedna star dječačić ostavljen proteklog petka u prizemlju zagrebačke kuće šesteročlane obitelji i dalje se nalazi na dojenačkom odjelu na Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb. Nažalost, nema ime i prezime. Ne zna se tko su mu otac i majka. Vodi se tek pod hladnom šifrom N 2021 0297955 N.

Predani liječnici koji o bebi skrbe otkako je u pratnji Hitne pomoći i policije dovezena u njihovu ustanovu po izgledu pupka i osušenoj rani zaključili su da se rodio prije otprilike 14 dana. Utvrdili su da je dobrog zdravstvenog stanja, a sve dok ga majka nije ostavila, bio je hranjen i njegovan. Kod prijama u bolnicu, istina, bio je tek malo dehidriran, bilo je malo problema s hranjenjem, odnosno odbijao je hranu.

Sve je sad u rukama Centra

No sad je sve kako treba, dječačić uredno jede i čeka daljnju sudbinu. A sudbina ga može odvesti u Dječji dom u Nazorovu. Procedura je takva da nadležni centar za socijalnu skrb obavijesti Dječji dom u Nazorovoj, a potom iz Doma kontaktiraju KBC Zagreb i dogovore preuzimanje djeteta.

U bolnici očekuju da će se sve riješiti kroz sljedećih nekoliko dana. Ravnateljica Dječjeg doma u Nazorovoj, Jasna Ćurković Kelava, za RTL “Danas” je rekla kako je zahtjev za posvojenje dječaka stigao čak iz Norveške.

- Vjerojatno će se čekati sva procedura da se utvrdi tko su roditelji i koje su okolnosti te će se nakon toga u centru donositi odluke. Već postoji jako veliki interes za posvajanje dječačića tako da smo mi kao dom koji još nismo ni dobili zahtjev za smještaj djeteta dobili niz zamolbi od potencijalnih usvojitelja i udomitelja. Nažalost, nismo adresa kojoj se trebaju obraćati. Imali smo čak i jedan zahtjev iz Norveške - rekla je Kelava.

Podsjetimo, mališana je u prizemlju neuređenog dijela obiteljske kuće pronašla djevojka (17). Baš se, kaže, nešto iza 23 sata vratila s proslave rođendana na koju je cijela obitelj otišla u petak poslijepodne.

- Cijelo vrijeme na proslavi imala sam neki neobičan osjećaj. Željela sam ići kući već oko 21 sat, ali me obitelj nagovorila da ostanem još malo. Nešto me vuklo doma i nakon 23 sata više nisam mogla izdržati. Kući sam stigla oko 23.30. Čim sam začula plač bebe koji me iznenadio, tražila sam otkud dolazi. U hodniku, gdje nemamo svjetla, bila su kolica moje najmlađe seke. Upravo u njima netko je ostavio bebu koja je bila hladna i već je poplavila. Brzo sam uzela sekinu rozu dekicu i zamotala ga. Bio je dečko samo zamotan u plahtu i tako ostavljen - priča nam djevojka.

Pohitala je na gornji kat kuće, gdje inače žive i imaju grijanje, te nazvala majku. Cijela obitelj odmah je stigla kući, svjedoči djevojka.

Policija i dalje traži roditelje

Nazvali su policiju, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć. Uzeli su bebu umotanu u dekicu i odveli je u bolnicu, a šokiranu obitelj policija je nastavila ispitivati. Nastojeći što prije pronaći bebine roditelje, obitelj su pitali sumnjaju li na koga.

- Zaista ne znamo, ali vjerojatno je netko iz kvarta. Pretpostavljamo da su pratili kad nećemo biti kod kuće jer je beba bila pothlađena, što znači da je dulje bila ostavljena - ispričala je majka djevojke koja je pronašla bebu.

Policija i dalje intenzivno traga za roditeljima koji su novorođenče ostavili, ali za sada još nikoga nisu pronašli. Susjedi šesteročlane obitelji povjerili su nam kako su u kvartu do prije dva tjedna viđali crnokosu trudnicu, kojoj se nakon toga izgubio svaki trag.