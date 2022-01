Zbog prijetnje premijeru Andreju Plenkoviću u komentaru objavljenom na Facebook profilu jednog zadarskog portala, policija je u petak uhitila 72-godišnjeg M. Ć. iz Briševa kod Zadra.

On je ispod objave o dolasku premijera Plenkovića u Maslenicu povodom obilježavanja 29. obljetnice VRO Maslenica '93, napisao da premijera "treba dočekati pokvarenim jajima, njega i njegove poltrone".

Dodao je i u komentaru "da nitko toliko nije ponizio i izdao Hrvate" te ga nazvao "narcisoidnim jadnikom".

Policija je u optužnom prijedlogu napisala da je komentar uvrijedljiv i omalovažavajuć.

U optužnom prijedlogu se navodi kako je M.Ć. "narušio javni red i mir, vrijeđanjem i omalovažavanjem premijera Plenkovića.

M. Ć. je na Facebooku objavio optužni prijedlog te napisao kako on nije bio jedini uhićeni tog dana zbog komentara na Facebooku.

- Ovo je rezultat mog komentara premijeru hrvatske Vlade koji katastrofalno vodi hrvatsku Vladu, jedan pokazatelj je masovno iseljavanje hrvatske mladosti u tuđinu. Premijer je došao u Zadar, a zbog njegove sigurnosti mene je policija uhitila i zadržala dok premijer nije otišao s ovog područja, jer ja sam opasnost - naveo je 72-godišnji Briševčanin i pa dodao kako su mu u policiji najprije rekli da je prijetio premijeru.

- S obzirom na to da sam im izbio taj argument okrenuli su na vrijeđanje (da sam ga vrijeđao), a bilo je još uhićenih. Sa mnom je bio čovjek sudionik akcije "Maslenica", a dok je premijer postavljao vijenac, on je bio u zatvoru, isto zbog komentara. Za vrijeme Jugoslavije kad bi Tito dolazio u Zadar milicija je zatvarala unutarnje neprijatelje odnosno Hrvate koji nisu idealizirali "ljubičicu bijelu" jer su bili "opasni" za druga Tita, baš kao ja danas, i mnogi drugi koji vide upravo ono što vidim i ja. Mogu me zatvoriti, ali ušutkati me neće, ušutkati me mogu jedino fizičkom likvidacijom. Na znanje HDZ-u i njegovom vođi, NE BOJIM VAS SE - napisao je i upitao "imamo li u Hrvatskoj ponovo kult ličnosti i imamo li ponovo druga Tita".