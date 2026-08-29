Policija je dronom pronašla nestalu 89-godišnju Iločanku

Policijska postaja u Iloku je u četvrtak, 27. kolovoza, oko 20 sati zaprimila dojavu o nestanku 89-godišnje građanke Iloka te je u suradnji sa djelatnicima Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) žurno pokrenula potragu za njom.

U potragu su bili uključeni policajci i pripadnici HGSS-a, uz korištenje službenih pasa i dronova policije i HGSS-a.

Tijekom pretrage terena policajac je uz pomoć drona, oko kilometar udaljenosti od njezina doma, uočio nestalu 89-godišnjakinju te je njezina lokacija odmah i potvrđena, navode iz PU Vukovarsko-srijemska.

Na mjesto pronalaska došli su djelatnici hitne medicinske pomoći koji su 89-godišnjakinji pružili potrebnu medicinsku skrb te je potom prevezli u Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru.