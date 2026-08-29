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KILOMETAR OD DOMA

Policija je dronom pronašla nestalu 89-godišnju Iločanku

Piše HINA,
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Policija je dronom pronašla nestalu 89-godišnju Iločanku
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija
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Policija je u petak u Iloku uz pomoć drona pronašla nestalu 89-godišnju Iločanku, priopćila je u subotu Policijska uprava Vukovarsko-srijemska

Policijska postaja u Iloku je u četvrtak, 27. kolovoza, oko 20 sati zaprimila dojavu o nestanku 89-godišnje građanke Iloka te je u suradnji sa djelatnicima Hrvatske gorske službe spašavanja  (HGSS) žurno pokrenula potragu za njom.

U  potragu su bili uključeni policajci i pripadnici HGSS-a, uz korištenje službenih pasa i dronova policije i HGSS-a.

Tijekom pretrage terena policajac je uz pomoć drona, oko kilometar udaljenosti od njezina doma, uočio nestalu 89-godišnjakinju te je njezina lokacija odmah i potvrđena, navode iz PU Vukovarsko-srijemska.

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Na mjesto pronalaska došli su  djelatnici hitne medicinske pomoći koji su 89-godišnjakinji pružili potrebnu medicinsku skrb te je potom prevezli u Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru.

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