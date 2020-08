Policija je objavila fotografiju: Nestalog u Dravi traže i dronom

<p>Policija, ronioci i spasioci HGSS-a i tijekom jučerašnjeg dana tragali su za muškarcem<b> </b>(50) koji je nestao na rijeci Dravi u blizini Ferdinandovca nakon što se prevrnuo čamac u subotu oko 17 sati. Riječ je o <strong>Nikoli Dombaju</strong> iz Družbinca u Varaždinskoj županiji. Kako piše na stranici <a href="https://nestali.gov.hr/" target="_blank">nestali.hr</a>, bio je odjeven u kratke plave hlače, ima smeđu kosu i plave oči. </p><p>U čamcu su bila šestorica prijatelja s varaždinskog područja. </p><p>Kako doznajemo, u čamac su sjeli kraj Legrada te se uputili na 20-ak kilometara udaljenu Križnicu. Nažalost, čamac se prevrnuo kraj Lepe grede. Petorica (41, 52, 39, 49 i 53) su spašeni, ali 50-godišnji muškarac je nestao. Neslužbeno doznajemo da je upravo on i upravljao riječnim čamcem koji je uredno registriran i imao je dozvolu. U potragu za muškarcem odmah su krenuli ronioci koprivničko-križevačke policije i HGSS Koprivnica.</p><p>Dravu su 'češljali' cijeli dan. Umorna i zabrinuta lica samo su nam rekli kako bi potraga mogla potrajati. Drava je, naime, na tom području izuzetno brza, a zbog kiša je i visok vodostaj. Pretražuju rijeku u dužini od 15-ak kilometara. Nestalog muškarca traže ronioci pod vodom, a na površini čamcima. HGSS je u potragu uključio i dronove kako bi površinu rijeke pregledali i iz zraka.</p><p>- Dronom s visine od oko 100 metara pregledavamo površinu rijeke jer je Drava mutna i teško je vidjeti ispod površine. Pregledavamo rubove korita rijeke gdje bi nešto moglo zapeti u nekim sitima ili za neku granu. Naše kamere su s jako velikom razlučivošću i izuzetno kvalitetnim zoomom tako da ga ne trebamo spuštati previše nisko - rekao nam je pripadnik HGSS-a iz Koprivnice koji je upravljao dronom. Istodobno su njegovi kolege brzim čamcima pretraživali rijeku do iza Križnice. Limeni čamac u kojemu su bila šestorica prijatelja ostao je uz obalu, na dijelu gdje do rijeke vodi gotovo neprohodan put.</p>