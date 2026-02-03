Ozlijeđenim osobama liječničku pomoć pružili su u Općoj bolnici Virovitica, dok će visinu materijalne štete naknadno utvrditi
ISTRAGA TRAJE
Policija je otkrila detalje o eksploziji tvornice u Virovitici
Pet osoba je ozlijeđeno u eksploziji u pogonu tvrtke Dravacel u ponedjeljak oko 9.15 sati u Virovitici, što je bivša Viro tvornica šećera. Do eksplozije je došlo zbog nestručnog rukovanja pirolitičkim kotlom prilikom njegova puštanja u pogon, priopćila je virovitičko-podravska policija.
Ozlijeđenim osobama liječničku pomoć pružili su u Općoj bolnici Virovitica, dok će visinu materijalne štete naknadno utvrditi.
Policija i dalje provodi istragu.
