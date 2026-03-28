NEMA MIRA U IZRAELU

Policija je ugušila antiratni prosvjed u Tel Avivu: Stotine ljudi poslalo brojne poruke

Piše HINA,
Policija je ugušila antiratni prosvjed u Tel Avivu: Stotine ljudi poslalo brojne poruke
Foto: Tyrone Siu

Najmanje četvero prosvjednika je privedeno, a neki su bili bačeni na tlo, prema izvješćima novinara AFP-a koji su bili prisutni na skupu na Trgu Habima u Tel Avivu

Snage sigurnosti u Tel Avivu rastjerale su u subotu navečer nekoliko stotina antiratnih prosvjednika koji su se okupili bez dozvole, što su organizatori osudili i obećali nove prosvjede.

Najmanje četvero prosvjednika je privedeno, a neki su bili bačeni na tlo, prema izvješćima novinara AFP-a koji su bili prisutni na skupu na Trgu Habima u Tel Avivu.

Drugi prosvjed koji je okupio stotinjak ljudi, a koji su vlasti također proglasile "ilegalnim", održan je u Haifi na sjeveru zemlje, gdje je uhićeno petero ljudi, rekao je glasnogovornik policije.

Demonstrators gather during an anti-war protest at Habima Square, in Tel Aviv
Foto: Tyrone Siu

"Oduprite se", moglo se pročitati na transparentima koje su istaknuli prosvjednici u Tel Avivu, dok su se drugi okupili iza velikog natpisa: "Prestanite hraniti ratni stroj".

Prosvjednici su se odazvali pozivu nekoliko organizacija civilnog društva poput "Peace Now" ili "Standing Together" koje osuđuju "beskonačni rat" izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Od početka rata na Bliskom istoku, koji je započeo 28. veljače napadom Izraela i Sjedinjenih Država na Iran, u Tel Avivu se održavaju manji prosvjedi.

TISUĆE LJUDI VIDEO Masovni prosvjedi protiv Donalda Trumpa diljem SAD-a
VIDEO Masovni prosvjedi protiv Donalda Trumpa diljem SAD-a

Međutim, izraelsko javno mnijenje prema anketama i dalje većinom podržava rat protiv Irana, iako je udio protivnika porastao s četiri posto na 11,5 posto, prema posljednjem istraživanju Izraelskog instituta za demokraciju objavljenom u petak.

"Nećemo odustati. Protest protiv rata i vlade nastavit će rasti", poručila je organizacija "Standing Together" u priopćenju u subotu navečer, osuđujući "nasilno rastjerivanje" prosvjeda u Tel Avivu.

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'
300 INTERVENCIJA IH ČEKA

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'

U ovom trenutku još 300 intervencija imamo za odraditi, a stvarno stanje je teško procijeniti jer dio šteta još nije ni prijavljen. Bit ćemo na terenu dok ne padne mrak, rekao je Siniša Jembrih
Zagrebački centar u tri dana je primio 5500 poziva. Službe diljem zemlje otklanjaju štetu
IZ MINUTE U MINUTU

Zagrebački centar u tri dana je primio 5500 poziva. Službe diljem zemlje otklanjaju štetu

Veliko nevrijeme prodrmalo je Hrvatskom u protekla dva dana. Šteta se tek zbraja, a sudeći prema najavama stručnjaka, već idućeg tjedna stiže nam novo pogoršanje vremena
Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih
STRAŠAN POŽAR

Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih

Požar su ugasili vatrogasci, a liječnička pomoć ozlijeđenom 58-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

