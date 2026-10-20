Policija još traga za 12 ljudi iz sramotnog kortea u Splitu: Svi osumnjičeni imaju 212 prijava

Policija je identificirala 23 osobe koje sumnjiči za poticanje na nasilje i mržnju nakon povika na korteu navijača Hajduka u Splitu. Devet osumnjičenika nalazi se u istražnom zatvoru, jedna osoba izdržava zatvorsku kaznu, a maloljetnika su pustili uz mjere opreza. Policija traga za još 12 osoba, rekao je zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić u emisiji HRT-a U mreži Prvog.

Barić je pohvalio policiju zbog visokorizične utakmice Hajduka i Ajaxa. Policija je, rekao je, akciju provodila četiri dana, od dolaska prvih Ajaxovih navijača u utorak do odlaska posljednjih u petak navečer. U tom su razdoblju zabilježili šest sukoba navijača, a dvije osobe zadobile su lakše ozljede.

- U tri situacije policija je sukobe u potpunosti spriječila, a u preostale tri brzom reakcijom uspostavila javni red i mir. Ukupna bilanca svih sukoba zapravo su samo dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama, što govori samo za sebe o učinkovitosti policijske reakcije i intervencije – rekao je Damir Barić.

Pohvale na račun policije

Na dan utakmice nije bilo sukoba navijača, ali policija je zabilježila povike koji su pozivali na nasilje i mržnju tijekom kortea te pirotehniku na stadionu. Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su identitet 23 osumnjičenika za kazneno djelo iz članka 325. Kaznenog zakona. Sudac istrage odredio je istražni zatvor za njih devet, dok je jedan osumnjičenik već izdržavao zatvorsku kaznu jer je za vrijeme utakmice koristio pogodnosti.

Sociolog Krešimir Krolo rekao je da treba razlikovati navijačke rituale i provokacije od poruka koje veličaju nacističku i fašističku ideologiju. Korteo i simbolički obračun s protivničkim navijačima smjestio je u kontekst navijačke subkulture, prisutne desetljećima u Hrvatskoj i drugdje. Povike o Ani Frank, Auschwitzu i Adolfu Hitleru, međutim, teško je opravdati navijačkim folklorom.

- Takve poruke otvaraju pitanje kako je dio navijačke skupine došao do toga da ih ne smatra problematičnima. No događaje treba analizirati oprezno, kako društvo ne bi skliznulo u moralnu paniku – rekao je Krešimir Krolo.

Krolo je odgovornost navijačke skupine posebno istaknuo zbog pirotehnike i prekida utakmice. Upozorio je na to da se pirotehnika koristila dok je Hajduk igrao važnu utakmicu i privodio je kraju s povoljnim rezultatom. Smatra da je reakcija kluba na događaje na stadionu bila primjerena, ali da bi se Hajduk trebao jasnije oglašavati kada se pojavljuju neprihvatljivi povici.

212 prijava

Stručnjak za sigurnost i bivši djelatnik SOA-e Bruno Pavić ocijenio je da policija i obavještajne službe mogu doći do informacija o planiranoj koreografiji i kretanju navijača, ali teško mogu unaprijed predvidjeti što će pojedinci uzvikivati. Upozorio je i da sama prisutnost osobe na određenom mjestu ne dokazuje što je ona uzvikivala. Za buduće utakmice visokog rizika predložio je bolju koordinaciju policije, SOA-e, nogometnih institucija, klubova i navijačkih skupina.

- Pozivima na nasilje nema mjesta na stadionima, bez obzira na to protiv koga su usmjereni – poručio je Bruno Pavić.

Barić je, odgovarajući na kritike Torcide zbog policijskog postupanja, rekao da policija mora nastaviti postupati nakon što utvrdi kaznena djela i identificira počinitelje. Naveo je da 23 osumnjičenika zajedno imaju 212 prijava za kaznena djela i 426 prekršajnih prijava, među ostalim za imovinska kaznena djela te djela povezana s oružjem i drogom. Policija tijekom vikenda s utakmicama visokog rizika, dodao je, može angažirati više od 1000 policajaca i pokrivati više od 700 kilometara autocesta kojima putuju navijači.

*uz korištenje AI-ja