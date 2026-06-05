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NIJEMCI PREDNJAČE

Policija kaznila 22 nautičara na Jadranu: Glisirali preblizu obali

Piše HINA,
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Policija kaznila 22 nautičara na Jadranu: Glisirali preblizu obali
Spasioci, ronioci, vatrogasci i dalje intenzivno tragaju za trećim radnikom hidroelektrane Dubrovnik | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Među prekršiteljima je najviše bilo njemačkih državljana, a kažnjeni su zbog nedozvoljenog glisiranja, kršenja pomorskih propisa i nepropisnog podvodnog ribolova.

Policija je u moru kod otoka Krka, Lošinja i Raba u prošlih osam dana u nedozvoljenom glisiranju, na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, zatekla 22 strana nautičara koji su kažnjeni novčanim kaznama, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko-goranske. U počinjenju prekršaja zatečeno je 13 državljana Njemačke, tri Austrije, dva Mađarske te po jedan državljanin Italije, Kazahstana, Slovenije i Švicarske. Uz to, njemački državljanin zatečen je u prekršaju u luci u Malom Lošinju kada je upravljao gliserom bez oznake, dok je kod otoka Raba zatečen drugi njemački državljanin koji na plovilu nije imao hrvatsku zastavu, što je obvezno prema odredbama Pomorskog zakonika. U lošinjskoj uvali Mrtvaška uočen je, pak, državljanin Slovenije, koji tijekom podvodnog ribolova nije propisno označio mjesto ribolova pa je, kao i ostali, kažnjen novčanom kaznom.

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Iz policije upozoravaju da nautičarima nije dozvoljeno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kupačima je dozvoljeno plivanje do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže, a ronioci moraju propisno označiti mjesto zarona.

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Komentari 0
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