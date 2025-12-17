Policija kod muškarca u Rijeci pronašla velike količine droge: Kod uhićenja napao policajca!

Primorsko-goranska policija je kod 32-godišnjeg Hrvata pronašla više od šest i pol kilograma konoplje tipa droge, zatim oko 830 grama amfetamina, oko 660 grama hašiša, kao i 614 grama kokaina, 183 grama droge MDMA, 70 grama gljiva psilocibin te više od 2780 grama nepoznate materije.

Foto: PU primorsko - goranska

Uz velike količine raznih droga, pronađena je i digitalna vaga s tragovima droge i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela.





Policajci Službe kriminaliteta droga primorsko-goranske su u suradnji s pripadnicima Jedinice specijalne i interventne policije proveli pretragu doma na području Rijeke kojim se koristi 32-godišnji Hrvat, a prilikom uhićenja je pružao otpor policiji i pri tome lakše ozlijedio jednog policajca.

- Istraživanjem su utvrdili da je 32-godišnjak drogu skrivao radi daljnje preprodaje, te su zbog osnovane sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, osumnjičenik je nakon istrage kazneno prijavljen državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - priopćili su iz policije.