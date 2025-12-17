Obavijesti

News

Komentari 0
LAKE OZLJEDE

Policija kod muškarca u Rijeci pronašla velike količine droge: Kod uhićenja napao policajca!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Policija kod muškarca u Rijeci pronašla velike količine droge: Kod uhićenja napao policajca!
3
Foto: PU primorsko - goranska

Policija je istraživanjem uvrdila da je 32-godišnjak drogu skrivao radi daljnje preprodaje

Primorsko-goranska policija je kod 32-godišnjeg Hrvata pronašla više od šest i pol kilograma konoplje tipa droge, zatim oko 830 grama amfetamina, oko 660 grama hašiša, kao i 614 grama kokaina, 183 grama droge MDMA, 70 grama gljiva psilocibin te više od 2780 grama nepoznate materije.

Foto: PU primorsko - goranska

 Uz velike količine raznih droga, pronađena je i digitalna vaga s tragovima droge i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela.

KAZNA 1500 EURA Pao 'diler' (22) u Dubrovniku: Policija ga zaustavila s većom količinom amfetamina i kokaina
Pao 'diler' (22) u Dubrovniku: Policija ga zaustavila s većom količinom amfetamina i kokaina


 
Policajci Službe kriminaliteta droga primorsko-goranske su u suradnji s pripadnicima Jedinice specijalne i interventne policije proveli pretragu doma na području Rijeke kojim se koristi 32-godišnji Hrvat, a prilikom uhićenja je pružao otpor policiji i pri tome lakše ozlijedio jednog policajca. 

POSEŽU ZA OTKAZOM HZZO: Bolovanja zbog ovisnosti o alkoholu i drogama su rijetka. Poslodavac ponekad dojavi...
HZZO: Bolovanja zbog ovisnosti o alkoholu i drogama su rijetka. Poslodavac ponekad dojavi...

- Istraživanjem su utvrdili da je 32-godišnjak drogu skrivao radi daljnje preprodaje, te su zbog osnovane sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, osumnjičenik je nakon istrage kazneno prijavljen državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - priopćili su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
OVO SU DOBITNI BROJEVI

Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025